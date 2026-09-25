Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M0NA00>
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735198
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M0NA00>
Видеокарта ASUS GeForce PRIME-RTX5070-O12G-WHITE 12Gb GDDR7 192-bit 1xHDMI 3xDP PRIME-RTX5070-O12G-W
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS GeForce PRIME-RTX5070-O12G-WHITE 12Gb GDDR7 192-bit 1xHDMI 3xDP PRIME-RTX5070-O12G-W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M0NA00> - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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