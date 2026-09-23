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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2482
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739014
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Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC MSI
Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC – это топовое решение для тех, кто ценит высокую производительность и плавный геймплей. Благодаря передовой архитектуре и инновационным технологиям, она обеспечивает исключительную скорость рендеринга, поддержку трассировки лучей и ИИ-ускорение, делая её идеальным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК нового поколения.
5-е поколение тензорных ядер – рекордная производительность ИИ
С улучшенными тензорными ядрами FP4 и поддержкой DLSS 4 карта демонстрирует беспрецедентную эффективность в машинном обучении и реконструкции изображения. Это означает более высокий FPS в играх с включённым апскейлингом, а также ускорение работы в профессиональных приложениях, использующих нейросети.
Новые потоковые мультипроцессоры – мощность для нейронных шейдеров
Оптимизированные под современные графические нагрузки, обновлённые SM-блоки обеспечивают прирост производительности в играх и творческих задачах. Улучшенная энергоэффективность и поддержка нейронных шейдеров позволяют добиться плавной картинки даже в самых требовательных сценах.
4-е поколение ядер RT – реалистичная трассировка лучей
Специально разработанные для работы с мегагеометрией , ядра трассировки лучей нового поколения обеспечивают невероятно детализированное освещение, тени и отражения. Это делает виртуальные миры ещё более кинематографичными и погружающими.
Эффективное охлаждение и разгонный потенциал
Система охлаждения SHADOW 3X с тремя вентиляторами гарантирует стабильную работу даже под максимальной нагрузкой, а заводской разгон ( OC ) обеспечивает дополнительный прирост частот без потери надёжности.
16 ГБ GDDR6X – запас памяти для будущего
Объёмной и быстрой видеопамяти хватит для рендеринга в 4K, работы с VR и самых требовательных игр ближайших лет. Широкая ширина шины и высокая пропускная способность минимизируют задержки.
Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC – это топовое решение для тех, кто ценит высокую производительность и плавный геймплей. Благодаря передовой архитектуре и инновационным технологиям, она обеспечивает исключительную скорость рендеринга, поддержку трассировки лучей и ИИ-ускорение, делая её идеальным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК нового поколения.
5-е поколение тензорных ядер – рекордная производительность ИИ
С улучшенными тензорными ядрами FP4 и поддержкой DLSS 4 карта демонстрирует беспрецедентную эффективность в машинном обучении и реконструкции изображения. Это означает более высокий FPS в играх с включённым апскейлингом, а также ускорение работы в профессиональных приложениях, использующих нейросети.
Новые потоковые мультипроцессоры – мощность для нейронных шейдеров
Оптимизированные под современные графические нагрузки, обновлённые SM-блоки обеспечивают прирост производительности в играх и творческих задачах. Улучшенная энергоэффективность и поддержка нейронных шейдеров позволяют добиться плавной картинки даже в самых требовательных сценах.
4-е поколение ядер RT – реалистичная трассировка лучей
Специально разработанные для работы с мегагеометрией , ядра трассировки лучей нового поколения обеспечивают невероятно детализированное освещение, тени и отражения. Это делает виртуальные миры ещё более кинематографичными и погружающими.
Эффективное охлаждение и разгонный потенциал
Система охлаждения SHADOW 3X с тремя вентиляторами гарантирует стабильную работу даже под максимальной нагрузкой, а заводской разгон ( OC ) обеспечивает дополнительный прирост частот без потери надёжности.
16 ГБ GDDR6X – запас памяти для будущего
Объёмной и быстрой видеопамяти хватит для рендеринга в 4K, работы с VR и самых требовательных игр ближайших лет. Широкая ширина шины и высокая пропускная способность минимизируют задержки.
Видеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC MSI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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