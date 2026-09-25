Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb белый
Видеокарта Palit GeForce RTX™ 5060 White отличается классической эффективностью охлаждения в лаконичном современном белом дизайне. Два 95-мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение при низком уровне шума — всё это в компактном двухслотовом форм-факторе, идеально подходящем для небольших сборок. Прочная белая задняя пластина дополняет как конструкцию, так и стиль. Изящная RGB-подсветка добавляет элегантности, а благодаря поддержке Palit Maker вы можете свободно персонализировать кожух, не влияя на гарантию. Графические процессоры GeForce RTX™ серии 50 на базе NVIDIA Blackwell предоставляют геймерам и создателям контента революционные возможности искусственного интеллекта. Композитная тепловая трубка использует две передовые технологии — канавчатую и спеченную порошковую структуру, — которые работают в гармонии для повышения тепловой эффективности. Оптимальный состав медного порошка используется для повышения рассеивания тепла до 32%, гарантируя, что ваш графический процессор сохранит максимальную производительность даже в условиях высокой мощности. Примечание: данные основаны на внутренних лабораторных испытаниях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конкретных настроек. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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