Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
**Видеокарта MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX 8GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность. **Почему стоит выбрать MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX?** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) обеспечивает дополнительную мощность для самых требовательных игр. * **Отличное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться каждой деталью игрового мира. * **Универсальность подключения:** можно подключить до 4 мониторов одновременно. Три разъёма DisplayPort и один HDMI — подключайте всё необходимое! * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже во время интенсивных игровых сессий. * **Компактность и удобство:** длина видеокарты — всего 197 мм, она занимает 2 слота, что делает её отличным выбором для большинства современных ПК. **Основные характеристики:** * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR7; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * модель графического процессора: RTX 5060 (производитель — NVIDIA, серия — GeForce); * тип охлаждения: активное; * разъёмы дополнительного питания: 8-pin. С видеокартой MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX ваши игры заиграют новыми красками!
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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