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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI

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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739007
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI

**Видеокарта MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX 8GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность. **Почему стоит выбрать MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX?** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) обеспечивает дополнительную мощность для самых требовательных игр. * **Отличное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться каждой деталью игрового мира. * **Универсальность подключения:** можно подключить до 4 мониторов одновременно. Три разъёма DisplayPort и один HDMI — подключайте всё необходимое! * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже во время интенсивных игровых сессий. * **Компактность и удобство:** длина видеокарты — всего 197 мм, она занимает 2 слота, что делает её отличным выбором для большинства современных ПК. **Основные характеристики:** * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR7; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * модель графического процессора: RTX 5060 (производитель — NVIDIA, серия — GeForce); * тип охлаждения: активное; * разъёмы дополнительного питания: 8-pin. С видеокартой MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX ваши игры заиграют новыми красками!



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX 8GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность. **Почему стоит выбрать MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX?** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) обеспечивает дополнительную мощность для самых требовательных игр. * **Отличное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться каждой деталью игрового мира. * **Универсальность подключения:** можно подключить до 4 мониторов одновременно. Три разъёма DisplayPort и один HDMI — подключайте всё необходимое! * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже во время интенсивных игровых сессий. * **Компактность и удобство:** длина видеокарты — всего 197 мм, она занимает 2 слота, что делает её отличным выбором для большинства современных ПК. **Основные характеристики:** * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR7; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * модель графического процессора: RTX 5060 (производитель — NVIDIA, серия — GeForce); * тип охлаждения: активное; * разъёмы дополнительного питания: 8-pin. С видеокартой MSI RTX5060 SHADOW 2X OC MAX ваши игры заиграют новыми красками!


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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