Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х6
Вес, г.
890
Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2)
Видеокарта ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2 — это модель графического ускорителя, основанная на архитектуре NVIDIA Ampere. Она оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 и имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Эта видеокарта поддерживает технологии искусственного интеллекта и трассировки лучей в реальном времени, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в играх и других графических приложениях.
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1822
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2 — это модель графического ускорителя, основанная на архитектуре NVIDIA Ampere. Она оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 и имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Эта видеокарта поддерживает технологии искусственного интеллекта и трассировки лучей в реальном времени, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в играх и других графических приложениях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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