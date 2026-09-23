Видеокарта Afox AF210-1024D2LG2 NVidia GT210
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR2
Частота графического процессора
459
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
В наличии
Код товара: 465664
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Загружаем...
2 220 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR2
Частота графического процессора
459
Частота видеопамяти
400
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
800
Описание товара Видеокарта Afox AF210-1024D2LG2 NVidia GT210
Видеокарта Afox AF210-1024D2LG2 NVidia GT210
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR2
Частота графического процессора
459
Частота видеопамяти
400
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта Afox AF210-1024D2LG2 NVidia GT210
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
Купить Видеокарта Afox AF210-1024D2LG2 NVidia GT210 - по цене 2220 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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