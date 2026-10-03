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Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F)

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Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 1
Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 2
Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 3
Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 4
Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 5
Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 6
Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 4060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1830
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633190
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1830
Частота видеопамяти
17000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х6
Вес, г.
710

Описание товара Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F)

Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce, а также видеопамятью GDDR6 объемом 8 Гб. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E 4.0 слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: DisplayPort - 3 шт., Type-C, HDCP. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.6, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Питание видеокарты осуществляется с помощью коннектора.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX4060 STORMX 8GB (NE64060019P1-1070F)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1830
Частота видеопамяти
17000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce, а также видеопамятью GDDR6 объемом 8 Гб. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E 4.0 слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: DisplayPort - 3 шт., Type-C, HDCP. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.6, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Питание видеокарты осуществляется с помощью коннектора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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