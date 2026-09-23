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Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц

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Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 8
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 9
Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735241
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
201
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц

**Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC V2 — мощь и производительность для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC V2! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество графики. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: NVIDIA; * серия: GeForce; * модель графического процессора: RTX 5050; * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * заводской разгон (Overclocking): да; * максимальное разрешение: 7680x4320. **Подключение и совместимость:** * максимальное количество подключаемых мониторов: 4; * количество DisplayPort: 2; * количество HDMI: 2; * разъёмы дополнительного питания: 8-pin. **Система охлаждения:** * тип охлаждения: активное; * количество вентиляторов: 2. Компактные размеры (длина PCB — 201 мм) и продуманная конструкция позволяют установить видеокарту в большинство современных корпусов. Она занимает 2 слота расширения и не является низким профилем. С видеокартой Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC V2 ваши игры заиграют новыми красками!



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
201
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC V2 — мощь и производительность для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC V2! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество графики. **Основные характеристики:** * производитель графического процессора: NVIDIA; * серия: GeForce; * модель графического процессора: RTX 5050; * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * заводской разгон (Overclocking): да; * максимальное разрешение: 7680x4320. **Подключение и совместимость:** * максимальное количество подключаемых мониторов: 4; * количество DisplayPort: 2; * количество HDMI: 2; * разъёмы дополнительного питания: 8-pin. **Система охлаждения:** * тип охлаждения: активное; * количество вентиляторов: 2. Компактные размеры (длина PCB — 201 мм) и продуманная конструкция позволяют установить видеокарту в большинство современных корпусов. Она занимает 2 слота расширения и не является низким профилем. С видеокартой Gigabyte RTX5050 WINDFORCE OC V2 ваши игры заиграют новыми красками!


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce WINDFORCE OC V2, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 2xDP, 2587 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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