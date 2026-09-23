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Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)

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Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 1
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 2
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 3
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 4
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 5
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 6
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 7
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 8
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 9
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 10
Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2647
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
203
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 1
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 2
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 3
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 4
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 5
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 6
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 7
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 8
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 9
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 10
  • Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734717
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
203
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
860

Описание товара Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)

Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC оборудована кулером воздушного охлаждения с двумя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
203
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. ASUS GeForce RTX 5050 DUAL OC оборудована кулером воздушного охлаждения с двумя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта ASUS RTX 5050 OC 8GB GDDR6 128bit (DUAL-RTX5050-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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