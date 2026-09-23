Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6
Видеокарта MAXSUN, оснащенная графическим процессором Intel Arc B580, предлагает выдающуюся производительность для современного пользователя. Эта мощная модель поддерживает одновременное подключение до четырех мониторов, обеспечивая потрясающее визуальное качество с максимальным разрешением до 7680x4320 пикселей. Сердце видеокарты – производительный чип от Intel, изготовленный по передовому 5-нм техпроцессу, что гарантирует высокую эффективность и сниженное энергопотребление. Частота графического процессора достигает внушительных 2670 МГц, обеспечивая плавную работу в самых требовательных приложениях и играх. Благодаря 12 Гб видеопамяти типа GDDR6 с частотой 19000 МГц, видеокарта MAXSUN гарантирует мгновенный доступ к данным и высокую скорость обработки графики. Ширина шины памяти составляет 192 бита, что способствует быстрому обмену данными между процессором и памятью. Активная система охлаждения надежно защищает карту от перегрева даже при максимальных нагрузках, обеспечивая стабильную работу и долговечность устройства. Для подключения к мониторам предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, что дает возможность выбирать среди множества современных дисплеев и технологий передачи изображения. Компактные размеры платы, всего 241 мм в длину, позволяют установить MAXSUN Arc B580 в большинство современных компьютерных корпусов, делая ее идеальным выбором для создания мощной мультимедийной системы или геймерского ПК.
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