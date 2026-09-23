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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6

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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 1
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 2
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 3
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 4
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 5
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 6
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 7
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 8
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 9
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 10
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 11
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 12
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Arc B580
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 3
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 4
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 5
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 6
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 7
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 8
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 9
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 10
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 11
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 12
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733048
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B580
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х10
Вес, кг.
1.66

Описание товара Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6

Видеокарта MAXSUN, оснащенная графическим процессором Intel Arc B580, предлагает выдающуюся производительность для современного пользователя. Эта мощная модель поддерживает одновременное подключение до четырех мониторов, обеспечивая потрясающее визуальное качество с максимальным разрешением до 7680x4320 пикселей. Сердце видеокарты – производительный чип от Intel, изготовленный по передовому 5-нм техпроцессу, что гарантирует высокую эффективность и сниженное энергопотребление. Частота графического процессора достигает внушительных 2670 МГц, обеспечивая плавную работу в самых требовательных приложениях и играх. Благодаря 12 Гб видеопамяти типа GDDR6 с частотой 19000 МГц, видеокарта MAXSUN гарантирует мгновенный доступ к данным и высокую скорость обработки графики. Ширина шины памяти составляет 192 бита, что способствует быстрому обмену данными между процессором и памятью. Активная система охлаждения надежно защищает карту от перегрева даже при максимальных нагрузках, обеспечивая стабильную работу и долговечность устройства. Для подключения к мониторам предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, что дает возможность выбирать среди множества современных дисплеев и технологий передачи изображения. Компактные размеры платы, всего 241 мм в длину, позволяют установить MAXSUN Arc B580 в большинство современных компьютерных корпусов, делая ее идеальным выбором для создания мощной мультимедийной системы или геймерского ПК.

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B580
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN, оснащенная графическим процессором Intel Arc B580, предлагает выдающуюся производительность для современного пользователя. Эта мощная модель поддерживает одновременное подключение до четырех мониторов, обеспечивая потрясающее визуальное качество с максимальным разрешением до 7680x4320 пикселей. Сердце видеокарты – производительный чип от Intel, изготовленный по передовому 5-нм техпроцессу, что гарантирует высокую эффективность и сниженное энергопотребление. Частота графического процессора достигает внушительных 2670 МГц, обеспечивая плавную работу в самых требовательных приложениях и играх. Благодаря 12 Гб видеопамяти типа GDDR6 с частотой 19000 МГц, видеокарта MAXSUN гарантирует мгновенный доступ к данным и высокую скорость обработки графики. Ширина шины памяти составляет 192 бита, что способствует быстрому обмену данными между процессором и памятью. Активная система охлаждения надежно защищает карту от перегрева даже при максимальных нагрузках, обеспечивая стабильную работу и долговечность устройства. Для подключения к мониторам предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, что дает возможность выбирать среди множества современных дисплеев и технологий передачи изображения. Компактные размеры платы, всего 241 мм в длину, позволяют установить MAXSUN Arc B580 в большинство современных компьютерных корпусов, делая ее идеальным выбором для создания мощной мультимедийной системы или геймерского ПК.
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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