Top.Mail.Ru
Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 1
Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 2
Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 3
Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 4
Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 5
Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 6
Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 7650 GRE
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
249
  • Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739156
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7650 GRE
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, кг.
1.36

Описание товара Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK

Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 7650 GRE Challenger SE OC [RX7650GRE CL SE 8GO] длиной 269 мм подходит для установки в корпуса разного форм-фактора. Графический процессор на основе архитектуры AMD RDNA 3 гарантирует детализированную графику. Номинальная частота видеочипа 2400 МГц увеличивается при разгоне до 2725 МГц. Функция Infinity Cache ускоряет доступ к часто используемым данным и увеличивает производительность. Поддержка технологии трассировки лучей обеспечивает реалистичное освещение, отражения, преломления и тени в играх и при обработке графического контента. Система охлаждения с двумя вентиляторами и радиатором защищает видеокарту от перегрева в условиях высокой вычислительной нагрузки. Технология «0 децибел» останавливает вентиляторы при низкой нагрузке и активирует бесшумное функционирование видеокарты ASRock AMD Radeon RX 7650 GRE Challenger SE OC. Для подключения к источникам вывода изображения предусмотрены 3 разъема DisplayPort и 1 HDMI.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ASRock
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7650 GRE
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 7650 GRE Challenger SE OC [RX7650GRE CL SE 8GO] длиной 269 мм подходит для установки в корпуса разного форм-фактора. Графический процессор на основе архитектуры AMD RDNA 3 гарантирует детализированную графику. Номинальная частота видеочипа 2400 МГц увеличивается при разгоне до 2725 МГц. Функция Infinity Cache ускоряет доступ к часто используемым данным и увеличивает производительность. Поддержка технологии трассировки лучей обеспечивает реалистичное освещение, отражения, преломления и тени в играх и при обработке графического контента. Система охлаждения с двумя вентиляторами и радиатором защищает видеокарту от перегрева в условиях высокой вычислительной нагрузки. Технология «0 децибел» останавливает вентиляторы при низкой нагрузке и активирует бесшумное функционирование видеокарты ASRock AMD Radeon RX 7650 GRE Challenger SE OC. Для подключения к источникам вывода изображения предусмотрены 3 разъема DisplayPort и 1 HDMI.


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL SE 8GO ASROCK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...