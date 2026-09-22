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Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F)

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Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
  • Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717840
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F)

**Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * Объём видеопамяти: 8 ГБ. * Разрядность шины видеопамяти: 128 бит. * Тип видеопамяти: GDDR6. * Максимальное разрешение: 7680x4320. * Количество DisplayPort: 3. * Количество HDMI: 1. * Разъёмы дополнительного питания: 8pin. * Заводской разгон (Overclocking): да. * Тип охлаждения: активное. * Длина видеокарты (PCB): 169,9 мм. * Количество вентиляторов: 1. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество изображения и подходит для игр с высокими требованиями к графике. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что расширяет возможности использования устройства. * **Активное охлаждение:** один вентилятор эффективно охлаждает видеокарту, предотвращая перегрев. Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC — это надёжный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и отличную производительность.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * Объём видеопамяти: 8 ГБ. * Разрядность шины видеопамяти: 128 бит. * Тип видеопамяти: GDDR6. * Максимальное разрешение: 7680x4320. * Количество DisplayPort: 3. * Количество HDMI: 1. * Разъёмы дополнительного питания: 8pin. * Заводской разгон (Overclocking): да. * Тип охлаждения: активное. * Длина видеокарты (PCB): 169,9 мм. * Количество вентиляторов: 1. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество изображения и подходит для игр с высокими требованиями к графике. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что расширяет возможности использования устройства. * **Активное охлаждение:** один вентилятор эффективно охлаждает видеокарту, предотвращая перегрев. Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC — это надёжный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и отличную производительность.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Palit RTX5050 STORMX OC 8GB GDDR6 (NE65050T19P1-GB2070F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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