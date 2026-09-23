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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2572
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
145
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735231
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х5
Вес, г.
710

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц

**Видеокарта Gigabyte RTX5050 D6 8GB GDDR6 — мощный выбор для геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой Gigabyte RTX5050 D6! Она создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и хочет получить максимум от своих игр. **Основные преимущества:** * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов — удобно для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Комфортная установка:** видеокарта занимает всего 2 слота и имеет длину 145 мм, что делает её отличным выбором для многих сборок. * **Эффективное охлаждение:** один вентилятор обеспечит надёжное охлаждение, а активное охлаждение поможет поддерживать стабильную работу. * **Стильный дизайн:** наличие подсветки добавит эстетическую привлекательность вашей системе. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5050; * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы: 2 x DisplayPort, 2 x HDMI; * разъёмы дополнительного питания: 8-pin; * количество вентиляторов: 1; * максимальное количество подключаемых мониторов: 4; * длина видеокарты (PCB): 145 мм; * количество занимаемых слотов: 2; * тип охлаждения: активное; * наличие подсветки: да. Выберите видеокарту Gigabyte RTX5050 D6 и откройте для себя новые горизонты в мире игр!



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2572
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX5050 D6 8GB GDDR6 — мощный выбор для геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой Gigabyte RTX5050 D6! Она создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и хочет получить максимум от своих игр. **Основные преимущества:** * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов — удобно для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Комфортная установка:** видеокарта занимает всего 2 слота и имеет длину 145 мм, что делает её отличным выбором для многих сборок. * **Эффективное охлаждение:** один вентилятор обеспечит надёжное охлаждение, а активное охлаждение поможет поддерживать стабильную работу. * **Стильный дизайн:** наличие подсветки добавит эстетическую привлекательность вашей системе. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5050; * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы: 2 x DisplayPort, 2 x HDMI; * разъёмы дополнительного питания: 8-pin; * количество вентиляторов: 1; * максимальное количество подключаемых мониторов: 4; * длина видеокарты (PCB): 145 мм; * количество занимаемых слотов: 2; * тип охлаждения: активное; * наличие подсветки: да. Выберите видеокарту Gigabyte RTX5050 D6 и откройте для себя новые горизонты в мире игр!


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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