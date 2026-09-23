Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц
**Видеокарта Gigabyte RTX5050 D6 8GB GDDR6 — мощный выбор для геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой Gigabyte RTX5050 D6! Она создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и хочет получить максимум от своих игр. **Основные преимущества:** * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов — удобно для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Комфортная установка:** видеокарта занимает всего 2 слота и имеет длину 145 мм, что делает её отличным выбором для многих сборок. * **Эффективное охлаждение:** один вентилятор обеспечит надёжное охлаждение, а активное охлаждение поможет поддерживать стабильную работу. * **Стильный дизайн:** наличие подсветки добавит эстетическую привлекательность вашей системе. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5050; * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы: 2 x DisplayPort, 2 x HDMI; * разъёмы дополнительного питания: 8-pin; * количество вентиляторов: 1; * максимальное количество подключаемых мониторов: 4; * длина видеокарты (PCB): 145 мм; * количество занимаемых слотов: 2; * тип охлаждения: активное; * наличие подсветки: да. Выберите видеокарту Gigabyte RTX5050 D6 и откройте для себя новые горизонты в мире игр!
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2572 МГц