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Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL 8GO ASROCK купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL 8GO ASROCK

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Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL 8GO ASROCK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 7650 GRE
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739155
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Характеристики

Бренд
ASRock
Графический процессор
Radeon RX 7650 GRE
Количество поддерживаемых мониторов
4
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, кг.
1.34

Описание товара Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL 8GO ASROCK

Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 7650 GRE Challenger 8G OC [RX7650GRE CL 8GO] – оснащение для игровых компьютеров. Благодаря длине 249 мм устройство обладает широкой совместимостью с корпусами разных форм-факторов. Рекомендованная производителем видеоадаптера мощность блока питания составляет 600 Вт. Модель поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RX 7650 8GB RX7650GRE CL 8GO ASROCK




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Характеристики
Бренд
ASRock
Графический процессор
Radeon RX 7650 GRE
Количество поддерживаемых мониторов
4
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249
Описание
Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 7650 GRE Challenger 8G OC [RX7650GRE CL 8GO] – оснащение для игровых компьютеров. Благодаря длине 249 мм устройство обладает широкой совместимостью с корпусами разных форм-факторов. Рекомендованная производителем видеоадаптера мощность блока питания составляет 600 Вт. Модель поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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