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Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G)

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Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 1
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 2
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 3
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 4
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 5
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 6
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 7
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 8
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 9
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 10
Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1537
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 1
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 2
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 3
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 4
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 5
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 6
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 7
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 8
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 9
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 10
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661569
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1537
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
740

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G)

ASUS Dual GeForce RTX 3050 6GB - компактная игровая видеокарта для домашнего ПК и недорогих сборок, где важен баланс между комфортным Full HD-геймингом и умеренным потреблением энергии. Форм-фактор с двумя вентиляторами и длиной около 20 см позволяет без проблем поставить её в большинство типовых корпусов, включая относительно небольшие мидтауэры.

Для кого и под какие задачи

Эта версия RTX 3050 хорошо подходит геймерам, которые играют в современные проекты в Full HD на средне-высоких настройках, а также тем, кто собирает компактный системный блок без экстремальных требований к мощности. Карта также уместна в универсальном домашнем или офисном ПК, где помимо игр запускают видеомонтаж начального уровня, работу с фотографиями и многомониторные рабочие места.

Архитектура и производительность

Графический процессор на архитектуре NVIDIA Ampere использует 2304 CUDA-ядра, поддерживает трассировку лучей и DLSS, что позволяет повышать качество картинки и частоту кадров в поддерживаемых играх без сильной нагрузки на систему. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной частотой 14 Гбит/с рассчитан на Full HD-разрешение: ресурса хватает для большинства проектов, но в очень тяжёлых играх придётся аккуратнее относиться к настройкам текстур.

Охлаждение, размеры и питание

Двухвентиляторная система охлаждения серии Dual использует крупные лопасти и продуманное направление потока воздуха, благодаря чему карта держит адекватные температуры без лишнего шума в типичном игровом корпусе. Двухслотовый дизайн и длина примерно 202 мм упрощают установку, а питание через один разъём (в спецификациях обычно 8-контактный) и рекомендованный блок питания порядка 450-550 Вт делают карту удобной для апгрейда без полной замены всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор видеовыходов включает DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и DVI-D, что позволяет подключать как современные игровые мониторы с высокой частотой, так и старые дисплеи или офисные панели. Поддержка вывода изображения до 8K и работы с несколькими мониторами делает карту удобной для рабочих столов с большим количеством окон, а программное обеспечение ASUS GPU Tweak помогает гибко настроить частоты и кривую вентиляторов под свою систему.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 6GB - это входной уровень актуальной линейки: для требовательных игр с трассировкой лучей и максимальными настройками она может оказаться слабовата, поэтому часть эффектов придётся снижать или включать DLSS ради стабильного FPS. Объём видеопамяти в 6 ГБ накладывает ограничения на тяжёлые моды и высокодетализированные текстуры, а для мониторов с разрешением выше Full HD (WQHD и 4K) карта подходит скорее для упрощённых настроек или более старых игр.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1537
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Описание

ASUS Dual GeForce RTX 3050 6GB - компактная игровая видеокарта для домашнего ПК и недорогих сборок, где важен баланс между комфортным Full HD-геймингом и умеренным потреблением энергии. Форм-фактор с двумя вентиляторами и длиной около 20 см позволяет без проблем поставить её в большинство типовых корпусов, включая относительно небольшие мидтауэры.

Для кого и под какие задачи

Эта версия RTX 3050 хорошо подходит геймерам, которые играют в современные проекты в Full HD на средне-высоких настройках, а также тем, кто собирает компактный системный блок без экстремальных требований к мощности. Карта также уместна в универсальном домашнем или офисном ПК, где помимо игр запускают видеомонтаж начального уровня, работу с фотографиями и многомониторные рабочие места.

Архитектура и производительность

Графический процессор на архитектуре NVIDIA Ampere использует 2304 CUDA-ядра, поддерживает трассировку лучей и DLSS, что позволяет повышать качество картинки и частоту кадров в поддерживаемых играх без сильной нагрузки на систему. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной частотой 14 Гбит/с рассчитан на Full HD-разрешение: ресурса хватает для большинства проектов, но в очень тяжёлых играх придётся аккуратнее относиться к настройкам текстур.

Охлаждение, размеры и питание

Двухвентиляторная система охлаждения серии Dual использует крупные лопасти и продуманное направление потока воздуха, благодаря чему карта держит адекватные температуры без лишнего шума в типичном игровом корпусе. Двухслотовый дизайн и длина примерно 202 мм упрощают установку, а питание через один разъём (в спецификациях обычно 8-контактный) и рекомендованный блок питания порядка 450-550 Вт делают карту удобной для апгрейда без полной замены всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор видеовыходов включает DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и DVI-D, что позволяет подключать как современные игровые мониторы с высокой частотой, так и старые дисплеи или офисные панели. Поддержка вывода изображения до 8K и работы с несколькими мониторами делает карту удобной для рабочих столов с большим количеством окон, а программное обеспечение ASUS GPU Tweak помогает гибко настроить частоты и кривую вентиляторов под свою систему.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 6GB - это входной уровень актуальной линейки: для требовательных игр с трассировкой лучей и максимальными настройками она может оказаться слабовата, поэтому часть эффектов придётся снижать или включать DLSS ради стабильного FPS. Объём видеопамяти в 6 ГБ накладывает ограничения на тяжёлые моды и высокодетализированные текстуры, а для мониторов с разрешением выше Full HD (WQHD и 4K) карта подходит скорее для упрощённых настроек или более старых игр.

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