Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX A400 4GB with ATX and LP bracketsPN:900-5G172-2260-000
NVIDIA RTX A400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для офисных и инженерных ПК, где важна работа с несколькими мониторами, аппаратное ускорение графики и предсказуемая совместимость с рабочими приложениями. Она выполнена в низкопрофильном однослотовом формате и обычно комплектуется креплениями под ATX и low-profile, поэтому подходит как для обычных корпусов, так и для компактных рабочих станций.
Для кого и под какие задачи
Эта модель уместна в рабочих местах, где основная нагрузка - интерфейсы CAD/2D-графики, визуализация лёгких сцен, офисные приложения и многомониторные конфигурации. RTX A400 часто берут в компании как "рабочую лошадку" для стабильной графики и вывода изображения на несколько дисплеев, когда игровых возможностей не требуется, но хочется аккуратного запаса по производительности относительно встроенной графики.
Аппаратные возможности и память
RTX A400 построена на архитектуре NVIDIA Ampere и по спецификациям имеет 768 CUDA-ядер, 4 ГБ GDDR6 и 64-битную шину памяти. Это достаточно, чтобы ускорить типовые профессиональные интерфейсы и базовые графические задачи, но не стоит воспринимать её как универсальную карту для тяжёлого 3D-рендера или больших сцен - там быстрее упрёшься в объём памяти и общий класс GPU.
Подключения и рабочая среда
У карты 4?Mini DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих столов с несколькими мониторами, видеостен и диспетчерских сценариев, когда важно держать много окон одновременно. Заявлена поддержка одновременной работы четырёх дисплеев, в том числе 4K с высокой частотой, что полезно, если рабочее место уже строится на современных панелях.
Важные нюансы перед покупкой
RTX A400 - хороший вариант для компактных рабочих станций, но её профиль всё же "entry-level": если задачи включают тяжёлую 3D-графику, большие сборки в CAD или активную работу с AI-инструментами, разумнее смотреть на старшие RTX A-карты. Важно также заранее проверить, хватает ли в корпусе места под mDP-кабели и адаптеры, потому что в плотных корпусах именно мелкие разъёмы и переходники иногда становятся неожиданным ограничением.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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NVIDIA RTX A400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для офисных и инженерных ПК, где важна работа с несколькими мониторами, аппаратное ускорение графики и предсказуемая совместимость с рабочими приложениями. Она выполнена в низкопрофильном однослотовом формате и обычно комплектуется креплениями под ATX и low-profile, поэтому подходит как для обычных корпусов, так и для компактных рабочих станций.
Для кого и под какие задачи
Эта модель уместна в рабочих местах, где основная нагрузка - интерфейсы CAD/2D-графики, визуализация лёгких сцен, офисные приложения и многомониторные конфигурации. RTX A400 часто берут в компании как "рабочую лошадку" для стабильной графики и вывода изображения на несколько дисплеев, когда игровых возможностей не требуется, но хочется аккуратного запаса по производительности относительно встроенной графики.
Аппаратные возможности и память
RTX A400 построена на архитектуре NVIDIA Ampere и по спецификациям имеет 768 CUDA-ядер, 4 ГБ GDDR6 и 64-битную шину памяти. Это достаточно, чтобы ускорить типовые профессиональные интерфейсы и базовые графические задачи, но не стоит воспринимать её как универсальную карту для тяжёлого 3D-рендера или больших сцен - там быстрее упрёшься в объём памяти и общий класс GPU.
Подключения и рабочая среда
У карты 4?Mini DisplayPort 1.4a, что удобно для рабочих столов с несколькими мониторами, видеостен и диспетчерских сценариев, когда важно держать много окон одновременно. Заявлена поддержка одновременной работы четырёх дисплеев, в том числе 4K с высокой частотой, что полезно, если рабочее место уже строится на современных панелях.
Важные нюансы перед покупкой
RTX A400 - хороший вариант для компактных рабочих станций, но её профиль всё же "entry-level": если задачи включают тяжёлую 3D-графику, большие сборки в CAD или активную работу с AI-инструментами, разумнее смотреть на старшие RTX A-карты. Важно также заранее проверить, хватает ли в корпусе места под mDP-кабели и адаптеры, потому что в плотных корпусах именно мелкие разъёмы и переходники иногда становятся неожиданным ограничением.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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