Описание товара Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7)

Видеокарта Afox GeForce GT 1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - компактная дискретная карта начального уровня на архитектуре NVIDIA Pascal с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные, мультимедийные и лёгкие игровые сценарии в Full HD. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и отличается низким энергопотреблением, поэтому подходит для апгрейда готовых систем без замены блока питания.

Для кого и под какие задачи

GT 1030 от Afox подойдёт для домашних и офисных ПК, учебных компьютеров и медиацентров, где основная нагрузка - браузер, офисные программы, видео и нетребовательные онлайн-игры. Карта также удобна как "тихий апгрейд" старых систем: она добавляет поддержку современных мультимедийных технологий и уверенную работу с одним-двумя мониторами в Full HD.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами и частотами 1228/1468 МГц (Base/Boost) обеспечивает заметно более плавную работу интерфейса и 3D по сравнению со встроенной графикой прошлых поколений. 2 ГБ GDDR5 с частотой 6000 МГц и 64-битной шиной дают достаточную пропускную способность для офисных задач, мультимедиа и нетребовательных игр в 1080p при умеренных настройках.

Охлаждение и конструкция

AF1030-2048D5L7 выполнена в компактном форм-факторе с одним вентилятором, занимая два слота по высоте и длину около 175 мм - этого достаточно для установки в большинство корпусов формата mATX/ATX. Невысокий теплопакет (около 30 Вт) позволяет системе охлаждения работать тихо и без повышенных требований к вентиляции корпуса.

Подключения и интеграция

Карта оснащена двумя современными видеовыходами - HDMI 2.0b и DVI-D - с поддержкой цифровых разрешений до 4K при 60 Гц, что упрощает подключение телевизоров и мониторов высокой чёткости. Для работы достаточно стандартного слота PCIe 3.0 x16 и блока питания от 300 Вт, дополнительный разъём питания GPU не требуется.

Важные нюансы перед покупкой

GT 1030 оптимальна, когда в приоритете офис, мультимедиа, обучающие приложения и лёгкий гейминг: в таких задачах она даёт приятный прирост плавности и стабильности по сравнению со старыми или встроенными решениями. При планировании сборки удобно сразу ориентироваться на Full HD и умеренные графические пресеты - это позволяет максимально комфортно использовать возможности карты без лишней нагрузки на систему.