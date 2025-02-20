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Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00)

5 Отзывы
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Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 1
Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 2
Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 3
Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 4
Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 5
Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 1
  • Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 2
  • Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 3
  • Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 4
  • Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 5
  • Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497786
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
490

Описание товара Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00)

Видеокарта ASUS GeForce GT 730 Silent LP будет оптимальной в случае, если вы хотите оборудовать игровой компьютер начального уровня. Видеокарту можно разместить в компактном корпусе: она имеет низкопрофильный формат, а длина устройства – лишь 145 мм. Пассивное охлаждение станет оптимальным решением в случае, если вам необходим минимальный уровень шума. Охлаждение, однако, остается эффективным, потому что тепло отводит массивный радиатор. ASUS GeForce GT 730 Silent LP имеет разъем HDMI, поэтому вы сможете выводить изображение на последние модели телевизоров. Не станет проблемой и подключение к любым мониторам: адаптер оборудован разъемами D-SUB (VGA) и DVI-D.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00)

Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Тамара С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта подключил два монитора 2К и телик HD проблем из разных разрешений нет, очень доволен, аудио также работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
для второго экрана 1080i, вытягивает видео
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Уникальная, в своём роде, видеокарта.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Тамара С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил всё ок, дрова сами подтянулись на вин10, подключил два монитора 2К
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Новая в упаковке. Брать можно)



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS GeForce GT 730 Silent LP будет оптимальной в случае, если вы хотите оборудовать игровой компьютер начального уровня. Видеокарту можно разместить в компактном корпусе: она имеет низкопрофильный формат, а длина устройства – лишь 145 мм. Пассивное охлаждение станет оптимальным решением в случае, если вам необходим минимальный уровень шума. Охлаждение, однако, остается эффективным, потому что тепло отводит массивный радиатор. ASUS GeForce GT 730 Silent LP имеет разъем HDMI, поэтому вы сможете выводить изображение на последние модели телевизоров. Не станет проблемой и подключение к любым мониторам: адаптер оборудован разъемами D-SUB (VGA) и DVI-D.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Тамара С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта подключил два монитора 2К и телик HD проблем из разных разрешений нет, очень доволен, аудио также работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
для второго экрана 1080i, вытягивает видео
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Уникальная, в своём роде, видеокарта.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Тамара С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил всё ок, дрова сами подтянулись на вин10, подключил два монитора 2К
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Новая в упаковке. Брать можно)


Видеокарта Asus GT730-SL-2GD5-BRK 2048Mb (90YV06N2-M0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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