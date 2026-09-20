Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI GeForce GT 730 2048Mb 64 GDDR3 Ret (N730-2GD3V3)
MSI GeForce GT 730 2GB DDR3 (N730-2GD3V3) - бюджетная видеокарта на чипе NVIDIA GeForce GT 730, ориентированная на офисные и домашние ПК, где важен вывод изображения, аппаратное декодирование видео и базовое ускорение графики. Модель оснащена 2 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, работает по интерфейсу PCI Express 2.0 x16 и занимает два слота в корпусе.
Для кого и под какие задачи
GT 730 подойдёт для апгрейда старых систем без встроенной графики, организации мультимедийного центра с поддержкой Full HD-видео и простых казуальных игр. Карта уместна в офисных сборках, где требуется подключение нескольких мониторов и стабильная работа интерфейса Windows без требований к современной игровой производительности.
Производительность и память
Графический процессор GT 730 работает на частоте около 700 МГц с Boost до 902 МГц, обеспечивая базовый уровень производительности для интерфейса, видео и нетребовательных игр. 2 ГБ видеопамяти DDR3 с частотой примерно 1600 МГц и 128-битной шиной подходят для повседневных задач и простых 3D-сцен, но не рассчитаны на современные ресурсоёмкие проекты.
Охлаждение и форм-фактор
Версия MSI использует двухслотовую систему охлаждения с одним вентилятором, рассчитанную на тихую работу при низком энергопотреблении карты. Небольшая длина около 150 мм упрощает установку в компактные корпуса и готовые системные блоки.
Подключения и дисплеи
На плате есть три видеовыхода: VGA, DVI и HDMI, что позволяет подключать как старые, так и современные мониторы и телевизоры. Максимальное разрешение до 2560?1600 по DVI и 1920?1080 по VGA достаточно для большинства офисных и домашних сценариев с одним-двумя дисплеями.
Важные нюансы перед покупкой
GT 730 - решение для базовой графики и мультимедиа, поэтому для современных ААА-игр и тяжёлых приложений стоит рассматривать более свежие модели GeForce RTX или Arc/Radeon. Зато в старых или бюджетных системах карта обеспечивает поддержку аппаратного видео-ускорения и расширенный набор видеовыходов при очень скромном энергопотреблении.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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MSI GeForce GT 730 2GB DDR3 (N730-2GD3V3) - бюджетная видеокарта на чипе NVIDIA GeForce GT 730, ориентированная на офисные и домашние ПК, где важен вывод изображения, аппаратное декодирование видео и базовое ускорение графики. Модель оснащена 2 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, работает по интерфейсу PCI Express 2.0 x16 и занимает два слота в корпусе.
Для кого и под какие задачи
GT 730 подойдёт для апгрейда старых систем без встроенной графики, организации мультимедийного центра с поддержкой Full HD-видео и простых казуальных игр. Карта уместна в офисных сборках, где требуется подключение нескольких мониторов и стабильная работа интерфейса Windows без требований к современной игровой производительности.
Производительность и память
Графический процессор GT 730 работает на частоте около 700 МГц с Boost до 902 МГц, обеспечивая базовый уровень производительности для интерфейса, видео и нетребовательных игр. 2 ГБ видеопамяти DDR3 с частотой примерно 1600 МГц и 128-битной шиной подходят для повседневных задач и простых 3D-сцен, но не рассчитаны на современные ресурсоёмкие проекты.
Охлаждение и форм-фактор
Версия MSI использует двухслотовую систему охлаждения с одним вентилятором, рассчитанную на тихую работу при низком энергопотреблении карты. Небольшая длина около 150 мм упрощает установку в компактные корпуса и готовые системные блоки.
Подключения и дисплеи
На плате есть три видеовыхода: VGA, DVI и HDMI, что позволяет подключать как старые, так и современные мониторы и телевизоры. Максимальное разрешение до 2560?1600 по DVI и 1920?1080 по VGA достаточно для большинства офисных и домашних сценариев с одним-двумя дисплеями.
Важные нюансы перед покупкой
GT 730 - решение для базовой графики и мультимедиа, поэтому для современных ААА-игр и тяжёлых приложений стоит рассматривать более свежие модели GeForce RTX или Arc/Radeon. Зато в старых или бюджетных системах карта обеспечивает поддержку аппаратного видео-ускорения и расширенный набор видеовыходов при очень скромном энергопотреблении.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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