Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02
Sinotex Ninja на базе графического процессора GeForce GTX 750 — оптимальный выбор для любителей стабильной работы и красивой картинки. Видеокарта легко справляется с задачами в высоком разрешении до 4096x2160, позволяя насладиться чётким и детализированным изображением. Благодаря 2 Гб быстрой видеопамяти GDDR5 и частоте 5000 МГц модель отлично подходит как для мультимедийных задач, так и для нетребовательных игр. Активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках, а графический процессор NVIDIA с частотой 1020 МГц гарантирует высокую производительность при умеренном энергопотреблении. Разрядность шины 128 bit отвечает за хорошую скорость обмена данными — идеальный баланс для повседневного использования.
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Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02