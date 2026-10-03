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Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02

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Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 1
Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 2
Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 3
Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 4
Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 5
Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 6
Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce GTX 750
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1020
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 1
  • Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 2
  • Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 3
  • Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 4
  • Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 5
  • Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 6
  • Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633126
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 750
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1020
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
217
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х12
Вес, г.
980

Описание товара Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02

Sinotex Ninja на базе графического процессора GeForce GTX 750 — оптимальный выбор для любителей стабильной работы и красивой картинки. Видеокарта легко справляется с задачами в высоком разрешении до 4096x2160, позволяя насладиться чётким и детализированным изображением. Благодаря 2 Гб быстрой видеопамяти GDDR5 и частоте 5000 МГц модель отлично подходит как для мультимедийных задач, так и для нетребовательных игр. Активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках, а графический процессор NVIDIA с частотой 1020 МГц гарантирует высокую производительность при умеренном энергопотреблении. Разрядность шины 128 bit отвечает за хорошую скорость обмена данными — идеальный баланс для повседневного использования.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 750
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1020
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
217
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Sinotex Ninja на базе графического процессора GeForce GTX 750 — оптимальный выбор для любителей стабильной работы и красивой картинки. Видеокарта легко справляется с задачами в высоком разрешении до 4096x2160, позволяя насладиться чётким и детализированным изображением. Благодаря 2 Гб быстрой видеопамяти GDDR5 и частоте 5000 МГц модель отлично подходит как для мультимедийных задач, так и для нетребовательных игр. Активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках, а графический процессор NVIDIA с частотой 1020 МГц гарантирует высокую производительность при умеренном энергопотреблении. Разрядность шины 128 bit отвечает за хорошую скорость обмена данными — идеальный баланс для повседневного использования.


Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Доставка
Отзывы


Видеокарта Sinotex GeForce GTX750 2GB, GTX750 (512SP) 2G 128BIT GDDR5 (DVI/HDMI/CRT) ,PCIE ,NK75NP02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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