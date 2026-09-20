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Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3)

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Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 1
Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 2
Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 3
Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 4
Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 5
Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 6
Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 7
Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 8
Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon R7 350
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 1
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 2
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 3
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 4
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 5
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 6
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 7
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 8
  • Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553777
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R7 350
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
800
Частота видеопамяти
3400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х30
Вес, г.
367

Описание товара Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3)

AFOX Radeon R7 350 2GB GDDR5 (AFR7350-2048D5H4-V3) - дискретная видеокарта начального уровня на чипе AMD Radeon R7 350 с 2 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, рассчитанная на офис, мультимедиа и лёгкий гейминг в Full HD. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и оснащена одновентиляторным охлаждением формата ATX.

Для кого и под какие задачи

Radeon R7 350 подойдёт для домашних и офисных ПК, учебных компьютеров и мультимедийных центров, где важно плавное воспроизведение видео, стабильная работа интерфейса и запуск нетребовательных игр. Карта также удобна для апгрейда старых систем с DVI/VGA-мониторами, когда требуется добавить поддержку GDDR5 и актуальных драйверов без замены блока питания.

Производительность и память

Графический процессор Radeon R7 350 (Oland XT) с 384 потоковыми процессорами и базовой частотой около 800 МГц обеспечивает комфортную работу в повседневных приложениях и онлайн-играх на умеренных настройках. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой порядка 3,2-3,4 ГГц и 128-битной шиной обеспечивает пропускную способность до 54-72 ГБ/с, что достаточно для Full HD-интерфейса и типичных мультимедийных нагрузок.

Охлаждение и конструкция

AFR7350-2048D5H4-V3 выполнена в полноразмерном ATX-формате с одним вентилятором, занимающим два слота по высоте, что упрощает установку в стандартные корпуса. Теплопакет порядка 65 Вт позволяет поддерживать стабильные температуры при повседневной нагрузке, не предъявляя повышенных требований к системе вентиляции.

Подключения и интеграция

Набор видеовыходов включает DVI-D, HDMI и VGA (D-Sub), что удобно при работе одновременно с современными цифровыми и более старыми аналоговыми мониторами и проекторами. Карте достаточно слота PCIe 3.0 x16 и блока питания от 350 Вт без дополнительного коннектора питания, что делает её совместимой с большинством готовых систем.

Важные нюансы перед покупкой

Radeon R7 350 уверенно справляется с офисными задачами, онлайн-играми и мультимедиа в разрешении до 2560?1600, поэтому её удобно рассматривать как надёжную основу для универсального домашнего или рабочего ПК. При выборе конфигурации стоит ориентироваться на Full HD и умеренные графические пресеты - в таком режиме карта обеспечивает предсказуемую плавность интерфейса и комфортный запас по ресурсам.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R7 350
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
800
Частота видеопамяти
3400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX Radeon R7 350 2GB GDDR5 (AFR7350-2048D5H4-V3) - дискретная видеокарта начального уровня на чипе AMD Radeon R7 350 с 2 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, рассчитанная на офис, мультимедиа и лёгкий гейминг в Full HD. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и оснащена одновентиляторным охлаждением формата ATX.

Для кого и под какие задачи

Radeon R7 350 подойдёт для домашних и офисных ПК, учебных компьютеров и мультимедийных центров, где важно плавное воспроизведение видео, стабильная работа интерфейса и запуск нетребовательных игр. Карта также удобна для апгрейда старых систем с DVI/VGA-мониторами, когда требуется добавить поддержку GDDR5 и актуальных драйверов без замены блока питания.

Производительность и память

Графический процессор Radeon R7 350 (Oland XT) с 384 потоковыми процессорами и базовой частотой около 800 МГц обеспечивает комфортную работу в повседневных приложениях и онлайн-играх на умеренных настройках. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой порядка 3,2-3,4 ГГц и 128-битной шиной обеспечивает пропускную способность до 54-72 ГБ/с, что достаточно для Full HD-интерфейса и типичных мультимедийных нагрузок.

Охлаждение и конструкция

AFR7350-2048D5H4-V3 выполнена в полноразмерном ATX-формате с одним вентилятором, занимающим два слота по высоте, что упрощает установку в стандартные корпуса. Теплопакет порядка 65 Вт позволяет поддерживать стабильные температуры при повседневной нагрузке, не предъявляя повышенных требований к системе вентиляции.

Подключения и интеграция

Набор видеовыходов включает DVI-D, HDMI и VGA (D-Sub), что удобно при работе одновременно с современными цифровыми и более старыми аналоговыми мониторами и проекторами. Карте достаточно слота PCIe 3.0 x16 и блока питания от 350 Вт без дополнительного коннектора питания, что делает её совместимой с большинством готовых систем.

Важные нюансы перед покупкой

Radeon R7 350 уверенно справляется с офисными задачами, онлайн-играми и мультимедиа в разрешении до 2560?1600, поэтому её удобно рассматривать как надёжную основу для универсального домашнего или рабочего ПК. При выборе конфигурации стоит ориентироваться на Full HD и умеренные графические пресеты - в таком режиме карта обеспечивает предсказуемую плавность интерфейса и комфортный запас по ресурсам.



Теги товара: AMD Radeon
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Отзывы


Видеокарта AFOX Radeon R7 350 2048Mb ATX Single fan (AFR7350-2048D5H4-V3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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