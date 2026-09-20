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Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM

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Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 1
Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 2
Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 3
Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 4
Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 1
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 2
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 3
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 4
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661447
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
68х27х23
Вес, г.
650

Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.



Теги товара: Компактные

Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарты
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.


Теги товара: Компактные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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