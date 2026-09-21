Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP 2xHDMI 2FAN RTL
GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для игровых и домашних сборок, где нужен уверенный Full HD-гейминг с поддержкой современных технологий и умеренное энергопотребление. Двухвентиляторная система WINDFORCE и длина около 19 см делают карту удобной для большинства стандартных корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 WINDFORCE OC V2 подходит тем, кто играет в популярные онлайн-проекты и современные игры в 1080p, рассчитывая на средне-высокие настройки без гонки за "ультра" пресетами в каждой новинке. Она также уместна в универсальных домашних ПК, где видеокарта используется для стриминга, кодирования видео и работы с несколькими мониторами, а не только для игр.
Аппаратные возможности и память
У этой модели 2304 CUDA-ядра, базовая частота 1477 МГц (чуть выше референса) и 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и скоростью 14 Гбит/с. Карта поддерживает RT- и Tensor-ядра для трассировки лучей и DLSS, поэтому в поддерживаемых играх можно частично компенсировать ограниченный класс GPU за счёт масштабирования и умного рендеринга.
Подключения и охлаждение
На борту два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, что удобно для конфигураций с несколькими мониторами и телевизором, а также для подключения высокочастотных дисплеев. Охлаждение WINDFORCE с чередованием направления вращения вентиляторов и продуманным радиатором помогает держать температуру в разумных пределах и не превращать систему в "фен" при длительных игровых сессиях.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 3050 всё ещё относится к начальному уровню линейки: в тяжёлых ААА-играх с трассировкой лучей её мощности будет хватать только при умеренных настройках и активном использовании DLSS. Объём 6 ГБ и 96-битная шина ограничивают запас на будущее, поэтому если планируются мониторы выше Full HD или регулярная работа с тяжёлыми модами, имеет смысл заранее оценить требования ключевых игр и приложений и, при необходимости, рассмотреть более старшие модели.
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GIGABYTE GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G - видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для игровых и домашних сборок, где нужен уверенный Full HD-гейминг с поддержкой современных технологий и умеренное энергопотребление. Двухвентиляторная система WINDFORCE и длина около 19 см делают карту удобной для большинства стандартных корпусов.
Для кого и под какие задачи
RTX 3050 WINDFORCE OC V2 подходит тем, кто играет в популярные онлайн-проекты и современные игры в 1080p, рассчитывая на средне-высокие настройки без гонки за "ультра" пресетами в каждой новинке. Она также уместна в универсальных домашних ПК, где видеокарта используется для стриминга, кодирования видео и работы с несколькими мониторами, а не только для игр.
Аппаратные возможности и память
У этой модели 2304 CUDA-ядра, базовая частота 1477 МГц (чуть выше референса) и 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и скоростью 14 Гбит/с. Карта поддерживает RT- и Tensor-ядра для трассировки лучей и DLSS, поэтому в поддерживаемых играх можно частично компенсировать ограниченный класс GPU за счёт масштабирования и умного рендеринга.
Подключения и охлаждение
На борту два DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, что удобно для конфигураций с несколькими мониторами и телевизором, а также для подключения высокочастотных дисплеев. Охлаждение WINDFORCE с чередованием направления вращения вентиляторов и продуманным радиатором помогает держать температуру в разумных пределах и не превращать систему в "фен" при длительных игровых сессиях.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 3050 всё ещё относится к начальному уровню линейки: в тяжёлых ААА-играх с трассировкой лучей её мощности будет хватать только при умеренных настройках и активном использовании DLSS. Объём 6 ГБ и 96-битная шина ограничивают запас на будущее, поэтому если планируются мониторы выше Full HD или регулярная работа с тяжёлыми модами, имеет смысл заранее оценить требования ключевых игр и приложений и, при необходимости, рассмотреть более старшие модели.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
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