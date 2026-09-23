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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLACK) 2.5" купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLACK) 2.5"

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLACK) 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLACK) 2.5"
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
125x78x12
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
160

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLACK) 2.5"

2.5" Внешний бокс Agestar 3UBCP3 предназначен для установки SSD- и HDD-накопителей для последующего их использования в качестве переносных устройств для работы с файлами. Подключение диска осуществляется при помощи внутреннего интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 ГБ/с, что вкупе с внешним разъемом USB 3.0 для питания и соединения с ПК обеспечит высокую скорость обработки данных. Внешний бокс Agestar 3UBCP3 выполнен в корпусе из полупрозрачного пластика. Благодаря этому конструкция отличается не только легкостью установки накопителя, но и прочностью, надежно защищая диск от различных механических повреждений. Также данная модель имеет малый вес, что вкупе с компактными размерами позволяет легко брать корпус с собой. Внешний бокс отличается универсальностью и полностью совместим с различными версиями ОС Windows и Mac. Комплект поставки включает в себя кабель для подключения к ПК.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLACK) 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
125x78x12
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
2.5" Внешний бокс Agestar 3UBCP3 предназначен для установки SSD- и HDD-накопителей для последующего их использования в качестве переносных устройств для работы с файлами. Подключение диска осуществляется при помощи внутреннего интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 ГБ/с, что вкупе с внешним разъемом USB 3.0 для питания и соединения с ПК обеспечит высокую скорость обработки данных. Внешний бокс Agestar 3UBCP3 выполнен в корпусе из полупрозрачного пластика. Благодаря этому конструкция отличается не только легкостью установки накопителя, но и прочностью, надежно защищая диск от различных механических повреждений. Также данная модель имеет малый вес, что вкупе с компактными размерами позволяет легко брать корпус с собой. Внешний бокс отличается универсальностью и полностью совместим с различными версиями ОС Windows и Mac. Комплект поставки включает в себя кабель для подключения к ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLACK) 2.5" - этот товар вы можете купить по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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