Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Батареи для ИБП Powercom Батарея для ИБП Powercom VGD-RM 36V for VRT-1000XL, VGD-1000 RM, VGD-1500 RM (36V/14,4Ah)

Батарея для ИБП Powercom VGD-RM 36V for VRT-1000XL, VGD-1000 RM, VGD-1500 RM (36V/14,4Ah)

Артикул: 62295
Батарея Powercom VGD-RM 36V for VRT-1000XL, VGD-1000 RM, VGD-1500 RM (36V/14,4Ah)
21 790 руб. 
Купить
+ 140 КэтКоинов
Артикул: 62295
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPowercom
Тип товара
Вес, кг21
Высота, см8.4 см
Длина, см42.5
Емкость14,4Ач
Напряжение240 В
ПроизводствоКитай
Ширина, см42.8
Батарея Powercom VGD-RM 36V for VRT-1000XL, VGD-1000 RM, VGD-1500 RM (36V/14,4Ah) состоит из шести 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач. ИБП серии Vanguard предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Батарея для ИБП Powercom VGD-RM 36V for VRT-1000XL, VGD-1000 RM, VGD-1500 RM (36V/14,4Ah) - купить по цене 21790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...