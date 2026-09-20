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Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2

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Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 - фото 1
Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 - фото 2
Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 - фото 3
Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.58
  • Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 - фото 1
  • Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 - фото 2
  • Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 - фото 3
  • Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559599
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Характеристики

Бренд
WBR
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Вьетнам
Ширина, см
7
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
1.8

Описание товара Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2

Аккумуляторная батарея для ИБП WBR HR 1221 произведена по эффективной AGM-технологии. Герметизированный прибор представлен в ударопрочном корпусе, устойчивом к различным механическим воздействиям. Гарантируется сохранение работоспособности на протяжении семи лет. Устройство WBR HR 1221 обладает емкостью 5.58 А?ч. Батарея действует при напряжении 12 В и максимальном зарядном токе 1.5 А. Прибор весит 1.9 кг, а его размеры составляют 7x10.7x9 см. Аккумулятор можно использовать при работе в неотапливаемых помещениях или на улице благодаря широкому температурному диапазону.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП WBR 12V 5Ah HR1221W F2




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Характеристики
Бренд
WBR
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Вьетнам
Ширина, см
7
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5.58
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП WBR HR 1221 произведена по эффективной AGM-технологии. Герметизированный прибор представлен в ударопрочном корпусе, устойчивом к различным механическим воздействиям. Гарантируется сохранение работоспособности на протяжении семи лет. Устройство WBR HR 1221 обладает емкостью 5.58 А?ч. Батарея действует при напряжении 12 В и максимальном зарядном токе 1.5 А. Прибор весит 1.9 кг, а его размеры составляют 7x10.7x9 см. Аккумулятор можно использовать при работе в неотапливаемых помещениях или на улице благодаря широкому температурному диапазону.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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