Батарея для ИБП Delta DTM 612
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
5
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
17
Описание товара Батарея для ИБП Delta DTM 612
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 612 напряжением 6В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta Security Force SF 1212
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1207
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-21W
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate HR 12-12 (EX282968RUS)
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитАккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS122406 F2 40 А·ч
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP12120 (EP160757RUS)
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate DTM 1209 (EX282966RUS)
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-5.8
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1209
-
В наличииЦена 2 010 руб. 2 210 руб.503 руб. в СплитБатарея для ИБП Prometheus Energy PE 12072L 12В 7.2Ач
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate ES255176 12В 12Ач
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-7.2
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
5
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 612 напряжением 6В и емкостью 12Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 6 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Дополнительно к аккумулятору у нас можно подобрать зарядное устройство для него, батарейный шкаф или стеллаж.
Батарея для ИБП Delta DTM 612 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DTM 612