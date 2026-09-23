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Батарея для ИБП Delta HR 6-9 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta HR 6-9

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Батарея для ИБП Delta HR 6-9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558774
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Батарея для ИБП Delta HR 6-9
1 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
3.4
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х15
Вес, кг.
1.3

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 6-9

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 6-9 – высококачественное изделие, подготовленное к использованию с различным оборудованием. Она адаптирована для применения в источниках резервного питания, в медицинском оснащении, с системами солнечной энергетики и т. д. Широкие возможности ее использования станут одним из ключевых достоинств. Аккумулятор Delta HR 6-9 обладает емкостью 9 А·ч. Напряжение у этой батареи составляет 6 В. Нужно принять во внимание данные параметры, определить возможность использования аккумулятора с вашим оборудованием. Предлагаемая батарея имеет полностью герметичный корпус. Аккумулятор этот не нуждается в последующем обслуживании. В процессе его эксплуатации не придется доливать жидкость внутрь, чтобы восполнить потери. Аккумулятор соответствует стандартам UL, IEC и др. Производитель гарантирует высокое качество изготовления представленной батареи и исключительную безопасность при ее использовании. Дополнительно специалистам удалось увеличить энергетическую плотность изделия, в нем запасается больше ресурсов для их дальнейшего применения.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 6-9




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Вьетнам
Ширина, см
3.4
Класс опасности
класс 2
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 6-9 – высококачественное изделие, подготовленное к использованию с различным оборудованием. Она адаптирована для применения в источниках резервного питания, в медицинском оснащении, с системами солнечной энергетики и т. д. Широкие возможности ее использования станут одним из ключевых достоинств. Аккумулятор Delta HR 6-9 обладает емкостью 9 А·ч. Напряжение у этой батареи составляет 6 В. Нужно принять во внимание данные параметры, определить возможность использования аккумулятора с вашим оборудованием. Предлагаемая батарея имеет полностью герметичный корпус. Аккумулятор этот не нуждается в последующем обслуживании. В процессе его эксплуатации не придется доливать жидкость внутрь, чтобы восполнить потери. Аккумулятор соответствует стандартам UL, IEC и др. Производитель гарантирует высокое качество изготовления представленной батареи и исключительную безопасность при ее использовании. Дополнительно специалистам удалось увеличить энергетическую плотность изделия, в нем запасается больше ресурсов для их дальнейшего применения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta HR 6-9 - этот товар вы можете купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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