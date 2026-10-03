Батарея для ИБП Delta GEL 12-65
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644524
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17.3
Производство
Китай
Ширина, см
16.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х20
Вес, кг.
24.1
Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-65
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-65 напряжением 12В и емкостью 65Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Дополнительно аккумулятор оснащен LCD дисплеем, отображающем различные статусы работы аккумулятора. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17.3
Производство
Китай
Ширина, см
16.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
65
Страна производитель
Китай
Свинцово-кислотный аккумулятор Delta GEL 12-65 напряжением 12В и емкостью 65Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology (частичное сгущение электролита). Устойчив к глубоким разрядам. Дополнительно аккумулятор оснащен LCD дисплеем, отображающем различные статусы работы аккумулятора. Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta GEL 12-65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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