Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1500 36В 9Ач для Innova RTB 1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702524
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
43
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х9
Вес, кг.
46.1
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1500 36В 9Ач для Innova RTB 1500
Герметичные свинцово-кислотные батареи, не требующие технического обслуживания: 12 В/9 Ачx3 шт.x2 комплекта
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
43
Напряжение
36 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Герметичные свинцово-кислотные батареи, не требующие технического обслуживания: 12 В/9 Ачx3 шт.x2 комплекта
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 1500 36В 9Ач для Innova RTB 1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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