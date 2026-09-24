Батарея для ИБП Delta RBM55 24В 36Ач для APC
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702450
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17.3
Производство
Китай
Ширина, см
30.4
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х17
Вес, кг.
25.4
Описание товара Батарея для ИБП Delta RBM55 24В 36Ач для APC
Батарейные модули Delta RBM предназначены для замены вышедшего из строя заводского картриджа в ИБП APC. Модули являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП.
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17.3
Производство
Китай
Ширина, см
30.4
Напряжение
24 В
Емкость, Ач
36
Страна производитель
Китай
Батарейные модули Delta RBM предназначены для замены вышедшего из строя заводского картриджа в ИБП APC. Модули являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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