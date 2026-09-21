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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702751
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Описание товара Батарея для ИБП Штиль BMR-72-09 72В 9Ач для SR1102L
Батарейный модуль BMR-72-09 используется совместно с однофазным ИБП «Штиль» SR1102L стоечного исполнения мощностью 2 кВА. Модуль является прочным металлическим контейнером с уже предустановленными аккумуляторными батареями, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Габаритные размеры модуля схожи с размерами источника бесперебойного питания, что позволяет компактно устанавливать устройство рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 72 В. В нем установлено шесть аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 9 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
Батарейный модуль BMR-72-09 используется совместно с однофазным ИБП «Штиль» SR1102L стоечного исполнения мощностью 2 кВА. Модуль является прочным металлическим контейнером с уже предустановленными аккумуляторными батареями, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Габаритные размеры модуля схожи с размерами источника бесперебойного питания, что позволяет компактно устанавливать устройство рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 72 В. В нем установлено шесть аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 9 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
Батарея для ИБП Штиль BMR-72-09 72В 9Ач для SR1102L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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