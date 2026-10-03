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Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)

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Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 1
Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 2
Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 1
  • Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 2
  • Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622386
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
36х28х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)

Ударный гайковерт Makita TW141DWAE современный беспроводной инструмент серии CXT с надежным односкоростным приводом с увеличенной скоростью. Модель выполнена в компактном корпусе и имеет небольшой вес благодаря чему удобна для работы в ограниченном пространстве и в любых пространственных положениях. Торцевые головки устанавливаются на квадрат с подпружиненным шариком. Предусмотрена функция обратного вращения. Реверсивный переключатель доступен с обеих сторон корпуса, а в нейтральном положении блокирует триггерный переключатель, исключая тем самым случайное включение инструмента. Для качественной работы в местах с недостаточным общим освещением имеется встроенная подсветка. Эргономичная рукоятка обрезинена и удобно ложится в ладонь. Для навешивания на ремень модель укомплектована металлической клипсой, которая может фиксироваться по обе стороны инструмента.



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Отзывы о товаре Гайковерт Makita TW141DWAE аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Ударный гайковерт Makita TW141DWAE современный беспроводной инструмент серии CXT с надежным односкоростным приводом с увеличенной скоростью. Модель выполнена в компактном корпусе и имеет небольшой вес благодаря чему удобна для работы в ограниченном пространстве и в любых пространственных положениях. Торцевые головки устанавливаются на квадрат с подпружиненным шариком. Предусмотрена функция обратного вращения. Реверсивный переключатель доступен с обеих сторон корпуса, а в нейтральном положении блокирует триггерный переключатель, исключая тем самым случайное включение инструмента. Для качественной работы в местах с недостаточным общим освещением имеется встроенная подсветка. Эргономичная рукоятка обрезинена и удобно ложится в ладонь. Для навешивания на ремень модель укомплектована металлической клипсой, которая может фиксироваться по обе стороны инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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