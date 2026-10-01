Монитор Irbis 32'' Black (INW32UIDL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Irbis 32'' Black (INW32UIDL)
Монитор Irbis NobleView 32 INW32UIDL имеет широкоформатный экран с разрешением 4K UHD и матрицей IPS, на который выводятся контрастные изображения с оптимальной детализацией. Время отклика 3 мс обеспечивает точное позиционирование курсора при решении различных задач. Матовое покрытие дисплея снижает риск образования бликов на поверхности, что повышает удобство при работе в условиях яркого освещения. Устройство оснащено динамиками, создающими качественное чистое звучание музыкальных композиций, диалогов персонажей в фильмах, играх. Порты USB позволяют подсоединить клавиатуру, мышь, внешние накопители, колонки. С помощью интерфейсов DisplayPort и HDMI выполняются подключение монитора Irbis NobleView 32 INW32UIDL к компьютеру, ноутбуку и передача изображений в высоком качестве. Модель можно регулировать по высоте, повороту, углу наклона, что позволяет настроить определенное положение в зависимости от личных потребностей и степени удобства для комфортной работы. Прочная опора имеет эргономичную форму, благодаря чему обеспечивает оптимальную устойчивость монитора.
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Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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