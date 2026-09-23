Монитор MSI 34" Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, подставка, комплект кабелей, крепежный комплект, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
808.6x424.2x249 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х53х26
Вес, кг.
11.9
Описание товара Монитор MSI 34" Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036)
Монитор MSI Modern MD342CQPW с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Adaptive-Sync обеспечивает всё: от молниеносной реакции до потрясающе реалистичной графики. Плавная картинка без задержек облегчает игровой и рабочий процесс, а эргономичная подставка позволит настроить монитор для личного удобства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 620 руб.6155 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27E4CV
-
В наличииЦена 24 870 руб.6218 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32U720A-B
-
В наличииЦена 25 020 руб.6255 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4S
-
В наличииЦена 25 820 руб.6455 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" Q25G4SR
-
В наличииЦена 27 030 руб.6758 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425D
-
В наличииЦена 27 780 руб.6945 руб. в СплитМонитор LG 27" 27UP850K-W
-
В наличииЦена 28 150 руб.7038 руб. в СплитМонитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)
-
В наличииЦена 28 230 руб.7058 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3800A
-
В наличииЦена 31 840 руб.7960 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
-
В наличииЦена 31 990 руб.7998 руб. в СплитМонитор Philips 31,5" 32B1U3900
-
В наличииЦена 34 030 руб.8508 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32GS85Q-B
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, подставка, комплект кабелей, крепежный комплект, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
Led
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
808.6x424.2x249 мм
Страна производитель
Китай
Монитор MSI Modern MD342CQPW с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Adaptive-Sync обеспечивает всё: от молниеносной реакции до потрясающе реалистичной графики. Плавная картинка без задержек облегчает игровой и рабочий процесс, а эргономичная подставка позволит настроить монитор для личного удобства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками
Монитор MSI 34" Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор MSI 34" Modern MD342CQPW 1500R, (9S6-3PC59H-036)