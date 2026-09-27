Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
15
Описание товара Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный
Телевизор от Триколора с разрешением 3840х2160 пикселей показывает яркую и сочную картинку, реалистично воспроизводит основные цвета и тончайшие оттенки благодаря технологии HDR. Телевизор сам повышает разрешение, сглаживает видео и удаляет помехи. Телевизор Триколор H50U5500SA имеет отличные показатели по углам обзора, что позволяет видеть изображение без искажений с различных ракурсов. Операционная система Android 11 позволяет устанавливать приложения через APK-файлы. В телевизоре есть магазин приложений, а для комфортного использования основные приложения уже предустановлены.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Телевизор от Триколора с разрешением 3840х2160 пикселей показывает яркую и сочную картинку, реалистично воспроизводит основные цвета и тончайшие оттенки благодаря технологии HDR. Телевизор сам повышает разрешение, сглаживает видео и удаляет помехи. Телевизор Триколор H50U5500SA имеет отличные показатели по углам обзора, что позволяет видеть изображение без искажений с различных ракурсов. Операционная система Android 11 позволяет устанавливать приложения через APK-файлы. В телевизоре есть магазин приложений, а для комфортного использования основные приложения уже предустановлены.
Телевизор Триколор H50U5500SA (+1 год подписки) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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