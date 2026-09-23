Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%12 580 руб. 29 890 руб.
В наличии
Код товара: 612610
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 580 руб. -58%
29 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
14х12х3
Вес, г.
400
Описание товара Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)
Плата голосовой почты позволяет оставить до 125 сообщений с максимальной емкостью записи 60 минут. Плата имеет два канала для обращений. В АТС KX-TEB308 можно поставить одну плату KX-TE82492.
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Бренд
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Плата голосовой почты позволяет оставить до 125 сообщений с максимальной емкостью записи 60 минут. Плата имеет два канала для обращений. В АТС KX-TEB308 можно поставить одну плату KX-TE82492.
Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) - купить по цене 12580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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