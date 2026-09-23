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Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) купить с доставкой в Москве
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Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)

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Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
12 580 руб.  29 890 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612610
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)
12 580 руб. -58%
29 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
14х12х3
Вес, г.
400

Описание товара Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)

Плата голосовой почты позволяет оставить до 125 сообщений с максимальной емкостью записи 60 минут. Плата имеет два канала для обращений. В АТС KX-TEB308 можно поставить одну плату KX-TE82492.

Отзывы о товаре Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Плата
Цвет
серый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Описание
Плата голосовой почты позволяет оставить до 125 сообщений с максимальной емкостью записи 60 минут. Плата имеет два канала для обращений. В АТС KX-TEB308 можно поставить одну плату KX-TE82492.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин) - купить по цене 12580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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