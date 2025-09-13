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VoIP-телефон Yealink SIP-T30 купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Yealink SIP-T30

8 Отзывы
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VoIP-телефон Yealink SIP-T30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 409825
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VoIP-телефон Yealink SIP-T30
3 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х11
Вес, кг.
1.1

Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T30

Телефоны Yealink идеально подходят как для домашних условий, так и для офисного использования, предлагая надежность и удобство в каждой детали. Эти стационарные проводные телефоны оснащены множеством функций, которые обеспечивают простоту и эффективность коммуникации. Одной из ключевых характеристик является наличие автоматического определения номера (АОН), что позволяет заранее узнавать, кто вам звонит. Это удобная функция для тех, кто ценит свое время и предпочитает всегда быть в курсе, с кем предстоит беседа. Встроенная записная книжка позволяет хранить все важные контакты под рукой, устраняя необходимость в самостоятельных записях. Это особенно полезно в рабочей обстановке, где каждая минута на счету. Телефон оснащен монохромным дисплеем, который обеспечивает четкое отображение информации, минимизируя нагрузку на глаза. Это классическое решение, которое зарекомендовало себя как надежное и долговечное. Для еще большего удобства общения предусмотрен спикерфон, который позволяет вести разговоры без использования трубки, что особенно удобно при групповых звонках или если необходимо вести разговор, параллельно занимаясь другими делами. Телефоны Yealink представляют собой образец функциональности и удобства, сочетающий в себе все необходимые для современного пользователя опции в классическом, элегантном корпусе.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T30

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Валентин Н.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный, хороший аппарат. К комплектации и доставке вопросов нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Вполне себе нормальный аппарат. Легко настраивается, удобный интерфейс.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, неоднократно брал такие по своей профессии. Нареканий вообще нет, легок в использовании. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло вовремя, заказывал крупную партию телефонов, все целые и рабочие
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Елена Х.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала два телефона на фронт. Попросила дать два пакета так как в один два телефона в коробках не вмешаются. Девушка на ресепшене сказала, что один пакет «в руки» дается. Пришлось один телефон нести в руках. В целом очень сомнительно либо нужно еще один пакет давать , либо побольше пакеты размером, как два заказа вместить в один ???снимаю балл за это.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон топик вообще. Звоню теперь бабушке в деревню. Отличная замена смартфону.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Легок в настройке. Работает Отлично. Выполняет все возложенные функции.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
приехал целый, подключен, работает, номера набирает, слышимость в трубке нормальная. обычный проводной телефон для офиса, делающий именно то, что от него ждут.



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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Телефоны Yealink идеально подходят как для домашних условий, так и для офисного использования, предлагая надежность и удобство в каждой детали. Эти стационарные проводные телефоны оснащены множеством функций, которые обеспечивают простоту и эффективность коммуникации. Одной из ключевых характеристик является наличие автоматического определения номера (АОН), что позволяет заранее узнавать, кто вам звонит. Это удобная функция для тех, кто ценит свое время и предпочитает всегда быть в курсе, с кем предстоит беседа. Встроенная записная книжка позволяет хранить все важные контакты под рукой, устраняя необходимость в самостоятельных записях. Это особенно полезно в рабочей обстановке, где каждая минута на счету. Телефон оснащен монохромным дисплеем, который обеспечивает четкое отображение информации, минимизируя нагрузку на глаза. Это классическое решение, которое зарекомендовало себя как надежное и долговечное. Для еще большего удобства общения предусмотрен спикерфон, который позволяет вести разговоры без использования трубки, что особенно удобно при групповых звонках или если необходимо вести разговор, параллельно занимаясь другими делами. Телефоны Yealink представляют собой образец функциональности и удобства, сочетающий в себе все необходимые для современного пользователя опции в классическом, элегантном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Валентин Н.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный, хороший аппарат. К комплектации и доставке вопросов нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Вполне себе нормальный аппарат. Легко настраивается, удобный интерфейс.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, неоднократно брал такие по своей профессии. Нареканий вообще нет, легок в использовании. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло вовремя, заказывал крупную партию телефонов, все целые и рабочие
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Елена Х.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала два телефона на фронт. Попросила дать два пакета так как в один два телефона в коробках не вмешаются. Девушка на ресепшене сказала, что один пакет «в руки» дается. Пришлось один телефон нести в руках. В целом очень сомнительно либо нужно еще один пакет давать , либо побольше пакеты размером, как два заказа вместить в один ???снимаю балл за это.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон топик вообще. Звоню теперь бабушке в деревню. Отличная замена смартфону.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Легок в настройке. Работает Отлично. Выполняет все возложенные функции.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
приехал целый, подключен, работает, номера набирает, слышимость в трубке нормальная. обычный проводной телефон для офиса, делающий именно то, что от него ждут.


VoIP-телефон Yealink SIP-T30 - стоимость товара 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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