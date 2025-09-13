VoIP-телефон Yealink SIP-T30
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T30
Телефоны Yealink идеально подходят как для домашних условий, так и для офисного использования, предлагая надежность и удобство в каждой детали. Эти стационарные проводные телефоны оснащены множеством функций, которые обеспечивают простоту и эффективность коммуникации. Одной из ключевых характеристик является наличие автоматического определения номера (АОН), что позволяет заранее узнавать, кто вам звонит. Это удобная функция для тех, кто ценит свое время и предпочитает всегда быть в курсе, с кем предстоит беседа. Встроенная записная книжка позволяет хранить все важные контакты под рукой, устраняя необходимость в самостоятельных записях. Это особенно полезно в рабочей обстановке, где каждая минута на счету. Телефон оснащен монохромным дисплеем, который обеспечивает четкое отображение информации, минимизируя нагрузку на глаза. Это классическое решение, которое зарекомендовало себя как надежное и долговечное. Для еще большего удобства общения предусмотрен спикерфон, который позволяет вести разговоры без использования трубки, что особенно удобно при групповых звонках или если необходимо вести разговор, параллельно занимаясь другими делами. Телефоны Yealink представляют собой образец функциональности и удобства, сочетающий в себе все необходимые для современного пользователя опции в классическом, элегантном корпусе.
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Достоинства:
Комментарий:
Добротный, хороший аппарат. К комплектации и доставке вопросов нет.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне себе нормальный аппарат. Легко настраивается, удобный интерфейс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, неоднократно брал такие по своей профессии. Нареканий вообще нет, легок в использовании. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло вовремя, заказывал крупную партию телефонов, все целые и рабочие
Достоинства:
Комментарий:
Заказала два телефона на фронт. Попросила дать два пакета так как в один два телефона в коробках не вмешаются. Девушка на ресепшене сказала, что один пакет «в руки» дается. Пришлось один телефон нести в руках. В целом очень сомнительно либо нужно еще один пакет давать , либо побольше пакеты размером, как два заказа вместить в один ???снимаю балл за это.
Достоинства:
Комментарий:
телефон топик вообще. Звоню теперь бабушке в деревню. Отличная замена смартфону.
Достоинства:
Комментарий:
Легок в настройке. Работает Отлично. Выполняет все возложенные функции.
Достоинства:
Комментарий:
приехал целый, подключен, работает, номера набирает, слышимость в трубке нормальная. обычный проводной телефон для офиса, делающий именно то, что от него ждут.
Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T30
Достоинства:
Комментарий:
Добротный, хороший аппарат. К комплектации и доставке вопросов нет.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне себе нормальный аппарат. Легко настраивается, удобный интерфейс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, неоднократно брал такие по своей профессии. Нареканий вообще нет, легок в использовании. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло вовремя, заказывал крупную партию телефонов, все целые и рабочие
Достоинства:
Комментарий:
Заказала два телефона на фронт. Попросила дать два пакета так как в один два телефона в коробках не вмешаются. Девушка на ресепшене сказала, что один пакет «в руки» дается. Пришлось один телефон нести в руках. В целом очень сомнительно либо нужно еще один пакет давать , либо побольше пакеты размером, как два заказа вместить в один ???снимаю балл за это.
Достоинства:
Комментарий:
телефон топик вообще. Звоню теперь бабушке в деревню. Отличная замена смартфону.
Достоинства:
Комментарий:
Легок в настройке. Работает Отлично. Выполняет все возложенные функции.
Достоинства:
Комментарий:
приехал целый, подключен, работает, номера набирает, слышимость в трубке нормальная. обычный проводной телефон для офиса, делающий именно то, что от него ждут.