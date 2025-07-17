Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
В наличии
Код товара: 128602
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
890
Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера, программируемая кнопка флэш. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.
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Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера, программируемая кнопка флэш. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, но товар не соответствует описанию на странице, громкая связь у этой модели отсутствует
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел аккуратно упакованный, все работает. Panasonic всё тот же качественный бренд, сделан в Малайзии.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет все необходимые функции телефона указанные производителем
Достоинства:
Комментарий:
для рабочего места ДДС в паре с PANASONIC KX-TS2388 RUB хорошо.
Купить Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный - по цене 3570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, но товар не соответствует описанию на странице, громкая связь у этой модели отсутствует
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел аккуратно упакованный, все работает. Panasonic всё тот же качественный бренд, сделан в Малайзии.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет все необходимые функции телефона указанные производителем
Достоинства:
Комментарий:
для рабочего места ДДС в паре с PANASONIC KX-TS2388 RUB хорошо.