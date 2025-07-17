Top.Mail.Ru
Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 128602
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
3 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
890

Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный

Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера, программируемая кнопка флэш. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.

Отзывы о товаре Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный

Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший, но товар не соответствует описанию на странице, громкая связь у этой модели отсутствует
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел аккуратно упакованный, все работает. Panasonic всё тот же качественный бренд, сделан в Малайзии.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Rouslan G.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет все необходимые функции телефона указанные производителем
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2021
Серов Олег

Достоинства:


Комментарий:
для рабочего места ДДС в паре с PANASONIC KX-TS2388 RUB хорошо.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера, программируемая кнопка флэш. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший, но товар не соответствует описанию на странице, громкая связь у этой модели отсутствует
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел аккуратно упакованный, все работает. Panasonic всё тот же качественный бренд, сделан в Малайзии.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Rouslan G.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет все необходимые функции телефона указанные производителем
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2021
Серов Олег

Достоинства:


Комментарий:
для рабочего места ДДС в паре с PANASONIC KX-TS2388 RUB хорошо.


Купить Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный - по цене 3570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...