Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
золотой
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
В наличии
Код товара: 128600
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
золотой
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х10
Вес, г.
500
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
золотой
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид и комплектация , вроде нормально все, посмотрим потом в деле .
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефончик
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, пользуемся ещё городской связью пришёл в отличном виде)
Достоинства:
Комментарий:
взамен такова старова, включил работает, отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон. покупал для пожилого папы, из-за того, что домофон работает через телефон и другого не дано. Видно, совсем у них с абонентами беда. Из недостатков - для некоторых, особенно пожилых, - звонок будет недостаточно громким, дисплей трудночитаемый. В остальном всё нормально. Звук в динамике достаточно громкий.
Достоинства:
Комментарий:
моя любовь. уже сколько лет пользуюсь этим брендом
Достоинства:
Комментарий:
Простой и качественный, работает. Доставка очень долгая.
Достоинства:
Комментарий:
ок отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, выбирал из-за громкой связи для пожилого человека.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал жене. Довольна! И мне хорошо! Отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Покупала для себя.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, пришло быстро, комплектация соответствует описанию, работает как положено
Достоинства:
Комментарий:
отлично
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупали маме. Ей понравился. Звонок слышно, кнопки хорошо видны. Прост в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон
Достоинства:
Комментарий:
месяц работет ок
Достоинства:
Комментарий:
аккуратно упакован, инструкция на русском,быстро разобралась,подключила, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Телефон отличный, работает, все соответствует!
Достоинства:
Комментарий:
Трубка работает только рядом с базой
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, надёжный.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший добротный телефон панасоник. Цвет приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно,звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Номера определяет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пока без проблем, удобно для квартиры...
Достоинства:
Комментарий:
Брали На работу. Нормальный телефон. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, буду надеяться, что надолго его хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за доставку и хорошее качество телефона
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Не во всем смог разобраться и настроить.
Достоинства:
Комментарий:
Жаль, что их не делают бежевого цвета. Нам под интерьер подошел бы больше))))
Достоинства:
Комментарий:
брал маме она довольна
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, только жаль, что кнопки не светятся
Достоинства:
Комментарий:
нормальный хороший телефон.
Купить Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый - по цене 3670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид и комплектация , вроде нормально все, посмотрим потом в деле .
Достоинства:
Комментарий:
прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефончик
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, пользуемся ещё городской связью пришёл в отличном виде)
Достоинства:
Комментарий:
взамен такова старова, включил работает, отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон. покупал для пожилого папы, из-за того, что домофон работает через телефон и другого не дано. Видно, совсем у них с абонентами беда. Из недостатков - для некоторых, особенно пожилых, - звонок будет недостаточно громким, дисплей трудночитаемый. В остальном всё нормально. Звук в динамике достаточно громкий.
Достоинства:
Комментарий:
моя любовь. уже сколько лет пользуюсь этим брендом
Достоинства:
Комментарий:
Простой и качественный, работает. Доставка очень долгая.
Достоинства:
Комментарий:
ок отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, выбирал из-за громкой связи для пожилого человека.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал жене. Довольна! И мне хорошо! Отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Покупала для себя.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, пришло быстро, комплектация соответствует описанию, работает как положено
Достоинства:
Комментарий:
отлично
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупали маме. Ей понравился. Звонок слышно, кнопки хорошо видны. Прост в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон
Достоинства:
Комментарий:
месяц работет ок
Достоинства:
Комментарий:
аккуратно упакован, инструкция на русском,быстро разобралась,подключила, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Телефон отличный, работает, все соответствует!
Достоинства:
Комментарий:
Трубка работает только рядом с базой
Достоинства:
Комментарий:
Описанию соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, надёжный.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший добротный телефон панасоник. Цвет приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно,звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Номера определяет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пока без проблем, удобно для квартиры...
Достоинства:
Комментарий:
Брали На работу. Нормальный телефон. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, буду надеяться, что надолго его хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за доставку и хорошее качество телефона
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Не во всем смог разобраться и настроить.
Достоинства:
Комментарий:
Жаль, что их не делают бежевого цвета. Нам под интерьер подошел бы больше))))
Достоинства:
Комментарий:
брал маме она довольна
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, только жаль, что кнопки не светятся
Достоинства:
Комментарий:
нормальный хороший телефон.