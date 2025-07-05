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Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый

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Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
золотой
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 128600
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый
3 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
золотой
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х10
Вес, г.
500

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый

Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый

Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид и комплектация , вроде нормально все, посмотрим потом в деле .
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Галина Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефончик
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, пользуемся ещё городской связью пришёл в отличном виде)
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Евгений Ю.

Достоинства:


Комментарий:
взамен такова старова, включил работает, отлично.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон. покупал для пожилого папы, из-за того, что домофон работает через телефон и другого не дано. Видно, совсем у них с абонентами беда. Из недостатков - для некоторых, особенно пожилых, - звонок будет недостаточно громким, дисплей трудночитаемый. В остальном всё нормально. Звук в динамике достаточно громкий.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анжелика А.

Достоинства:


Комментарий:
моя любовь. уже сколько лет пользуюсь этим брендом
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Простой и качественный, работает. Доставка очень долгая.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
ок отлично
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Ильгиз Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, выбирал из-за громкой связи для пожилого человека.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал жене. Довольна! И мне хорошо! Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Галина И.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Покупала для себя.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, пришло быстро, комплектация соответствует описанию, работает как положено
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
олег к.

Достоинства:


Комментарий:
отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Галина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупали маме. Ей понравился. Звонок слышно, кнопки хорошо видны. Прост в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Раиль М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
месяц работет ок
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
аккуратно упакован, инструкция на русском,быстро разобралась,подключила, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Евгения А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Телефон отличный, работает, все соответствует!
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Валерия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Трубка работает только рядом с базой
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, надёжный.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
А.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший добротный телефон панасоник. Цвет приятный.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно,звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Номера определяет.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пока без проблем, удобно для квартиры...
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали На работу. Нормальный телефон. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2024
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, буду надеяться, что надолго его хватит.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за доставку и хорошее качество телефона
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2024
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не во всем смог разобраться и настроить.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2023
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Жаль, что их не делают бежевого цвета. Нам под интерьер подошел бы больше))))
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2023
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
брал маме она довольна
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, только жаль, что кнопки не светятся
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2023
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный хороший телефон.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
золотой
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид и комплектация , вроде нормально все, посмотрим потом в деле .
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Галина Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефончик
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, пользуемся ещё городской связью пришёл в отличном виде)
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Евгений Ю.

Достоинства:


Комментарий:
взамен такова старова, включил работает, отлично.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон. покупал для пожилого папы, из-за того, что домофон работает через телефон и другого не дано. Видно, совсем у них с абонентами беда. Из недостатков - для некоторых, особенно пожилых, - звонок будет недостаточно громким, дисплей трудночитаемый. В остальном всё нормально. Звук в динамике достаточно громкий.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анжелика А.

Достоинства:


Комментарий:
моя любовь. уже сколько лет пользуюсь этим брендом
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Простой и качественный, работает. Доставка очень долгая.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
ок отлично
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Ильгиз Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, выбирал из-за громкой связи для пожилого человека.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал жене. Довольна! И мне хорошо! Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Галина И.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Покупала для себя.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, пришло быстро, комплектация соответствует описанию, работает как положено
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
олег к.

Достоинства:


Комментарий:
отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Галина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупали маме. Ей понравился. Звонок слышно, кнопки хорошо видны. Прост в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Раиль М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
месяц работет ок
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
аккуратно упакован, инструкция на русском,быстро разобралась,подключила, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Евгения А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Телефон отличный, работает, все соответствует!
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Валерия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Трубка работает только рядом с базой
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, надёжный.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
А.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший добротный телефон панасоник. Цвет приятный.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно,звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Номера определяет.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, пока без проблем, удобно для квартиры...
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2024
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали На работу. Нормальный телефон. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2024
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, буду надеяться, что надолго его хватит.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за доставку и хорошее качество телефона
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2024
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Не во всем смог разобраться и настроить.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2023
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Жаль, что их не делают бежевого цвета. Нам под интерьер подошел бы больше))))
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2023
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
брал маме она довольна
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, только жаль, что кнопки не светятся
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2023
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный хороший телефон.


Купить Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый - по цене 3670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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