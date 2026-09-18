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VoIP-телефон Grandstream GXP1615 купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Grandstream GXP1615

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VoIP-телефон Grandstream GXP1615
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258538
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х7
Вес, кг.
1.09

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP1615

Grandstream GXP1615 - IP телефон начального уровня, предназначенный для использования в офисах небольших компаний и дома. Телефон построен на базе операционной системы Linux и поддерживает 1 независимый SIP-аккаунт, два телефонных вызова и три программируемые XML-клавиши. Телефон оснащен четким LCD-дисплеем с разрешением 132x48 пикселей. Наличие двух портов 10/100 Мбит/с с PoE-питанием, поддержка различных языков, встроенная трехстороння конференц-связь превращают GXP1615 в надежный и удобный IP-телефон, который исправно выполняет свои функции. Сегодня многие покупатели стремятся приобрести товар, полностью соответствующий современным стандартам качества, но при этом сохраняющий доступную стоимость. Специалисты компании Grandstream, занимающейся производством средств связи, разработали модель стационарного IP-телефона Grandstream GXP1615. За короткое время устройство успело завоевать популярность на мировом и российском рынках. Это обусловлено широким спектром функций и надёжностью. Корпус изделия выполнен в классическом чёрном цвете. В верхней его части располагается LCD-дисплей с разрешением 132x48 пикселей. На главной панели помимо клавиш набора номера находятся контекстно-зависимые и функциональные кнопки. Они позволяют быстро и эффективно активировать самые востребованные режимы устройства для экономии времени и сил. Одно из главных особенностей модели - это наличие полного дуплекса, отвечающего за чистоту громкой связи. Также пользователь имеет возможность связать телефон со специальной гарнитурой благодаря разъёму: это позволит принимать вызов удалённо и не отвлекаться от выполнения текущих задач. Производитель гарантирует чистоту связи и отсутствие помех благодаря внедрению систем подавления шума и эха. В центре конструкции 2 линии кнопок с двойной подсветкой для комфортной работы при любом освещении и в любое время суток. Здесь располагаются 3 контекстно зависимые клавиши, которые легко программируются под пользователя по системе XML. Также панель содержит 5 навигационных кнопок. В комплектацию входит сам телефонный аппарат, трубка, соединяющий кабель, адаптер питания, сетевой провод и подставка. При возникновении проблем с установкой, настройкой и эксплуатацией, можно обратиться к краткому руководству пользователя. Также комплект содержит полезную информационную брошюру. Модель имеет сравнительно небольшой вес в 0.73 кг и оптимальные габариты 20.9 смx18.45 смx7.62 см. Это позволяет сэкономить рабочее пространство. Кроме того, телефон можно установить на стене с помощью специальных креплений, которые идут в комплекте. Модель может быть адаптирована под несколько углов наклона. Универсальность модели определяет широту её применения, телефон от Grandstream GXP1615 идеально подойдёт для использования в офисе, колл-центре, небольшой фирме или крупной корпорации.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GXP1615




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GXP1615 - IP телефон начального уровня, предназначенный для использования в офисах небольших компаний и дома. Телефон построен на базе операционной системы Linux и поддерживает 1 независимый SIP-аккаунт, два телефонных вызова и три программируемые XML-клавиши. Телефон оснащен четким LCD-дисплеем с разрешением 132x48 пикселей. Наличие двух портов 10/100 Мбит/с с PoE-питанием, поддержка различных языков, встроенная трехстороння конференц-связь превращают GXP1615 в надежный и удобный IP-телефон, который исправно выполняет свои функции. Сегодня многие покупатели стремятся приобрести товар, полностью соответствующий современным стандартам качества, но при этом сохраняющий доступную стоимость. Специалисты компании Grandstream, занимающейся производством средств связи, разработали модель стационарного IP-телефона Grandstream GXP1615. За короткое время устройство успело завоевать популярность на мировом и российском рынках. Это обусловлено широким спектром функций и надёжностью. Корпус изделия выполнен в классическом чёрном цвете. В верхней его части располагается LCD-дисплей с разрешением 132x48 пикселей. На главной панели помимо клавиш набора номера находятся контекстно-зависимые и функциональные кнопки. Они позволяют быстро и эффективно активировать самые востребованные режимы устройства для экономии времени и сил. Одно из главных особенностей модели - это наличие полного дуплекса, отвечающего за чистоту громкой связи. Также пользователь имеет возможность связать телефон со специальной гарнитурой благодаря разъёму: это позволит принимать вызов удалённо и не отвлекаться от выполнения текущих задач. Производитель гарантирует чистоту связи и отсутствие помех благодаря внедрению систем подавления шума и эха. В центре конструкции 2 линии кнопок с двойной подсветкой для комфортной работы при любом освещении и в любое время суток. Здесь располагаются 3 контекстно зависимые клавиши, которые легко программируются под пользователя по системе XML. Также панель содержит 5 навигационных кнопок. В комплектацию входит сам телефонный аппарат, трубка, соединяющий кабель, адаптер питания, сетевой провод и подставка. При возникновении проблем с установкой, настройкой и эксплуатацией, можно обратиться к краткому руководству пользователя. Также комплект содержит полезную информационную брошюру. Модель имеет сравнительно небольшой вес в 0.73 кг и оптимальные габариты 20.9 смx18.45 смx7.62 см. Это позволяет сэкономить рабочее пространство. Кроме того, телефон можно установить на стене с помощью специальных креплений, которые идут в комплекте. Модель может быть адаптирована под несколько углов наклона. Универсальность модели определяет широту её применения, телефон от Grandstream GXP1615 идеально подойдёт для использования в офисе, колл-центре, небольшой фирме или крупной корпорации.
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