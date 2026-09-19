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VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный

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VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный - фото 1
VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный - фото 1
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425942
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х10
Вес, кг.
1

Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный

Yealink SIP-T30P — это качественный, современный и при этом недорогой IP-телефон начального уровня с поддержкой питания по технологии Power over Ethernet (PoE). Главной особенностью модельного ряда Yealink SIP-T3 по сравнению с SIP-T2 является использование более мощного и продвинутого железа, что позволяет телефону не только моментально загружаться, но и быстро откликаться на любые пользовательские действия.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink SIP-T30P — это качественный, современный и при этом недорогой IP-телефон начального уровня с поддержкой питания по технологии Power over Ethernet (PoE). Главной особенностью модельного ряда Yealink SIP-T3 по сравнению с SIP-T2 является использование более мощного и продвинутого железа, что позволяет телефону не только моментально загружаться, но и быстро откликаться на любые пользовательские действия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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