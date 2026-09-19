VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 425942
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х10
Вес, кг.
1
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный
Yealink SIP-T30P — это качественный, современный и при этом недорогой IP-телефон начального уровня с поддержкой питания по технологии Power over Ethernet (PoE). Главной особенностью модельного ряда Yealink SIP-T3 по сравнению с SIP-T2 является использование более мощного и продвинутого железа, что позволяет телефону не только моментально загружаться, но и быстро откликаться на любые пользовательские действия.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP1625
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный
-
В наличииЦена 4 220 руб. 6 590 руб.1055 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink SIP-T31P
-
В наличииЦена 4 310 руб. 6 590 руб.1078 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2602P черный
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
-
В наличииЦена 5 940 руб. 15 890 руб.1485 руб. в СплитПлата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Yealink SIP-T30P — это качественный, современный и при этом недорогой IP-телефон начального уровня с поддержкой питания по технологии Power over Ethernet (PoE). Главной особенностью модельного ряда Yealink SIP-T3 по сравнению с SIP-T2 является использование более мощного и продвинутого железа, что позволяет телефону не только моментально загружаться, но и быстро откликаться на любые пользовательские действия.
VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T30P without PSU черный