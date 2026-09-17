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Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный купить с доставкой в Москве
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Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный

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Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный - фото 1
Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
  • Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный - фото 1
  • Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 128623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный
5 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
970

Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный

Проводной телефон с функцией SP-Phone. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Органайзер - календарь, часы. Возможность настенной установки.

Отзывы о товаре Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проводной телефон с функцией SP-Phone. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Органайзер - календарь, часы. Возможность настенной установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный - по цене 5370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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