Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
В наличии
Код товара: 128623
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
970
Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный
Проводной телефон с функцией SP-Phone. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Органайзер - календарь, часы. Возможность настенной установки.
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Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Проводной телефон с функцией SP-Phone. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Органайзер - календарь, часы. Возможность настенной установки.
Купить Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный - по цене 5370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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