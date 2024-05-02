Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный
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Характеристики
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный
Panasonic KX-TGJ320RU: Стильный и функциональный DECT-телефон для вашего дома
Ищете надежный и удобный домашний телефон? Panasonic KX-TGJ320RU сочетает в себе стильный дизайн, широкий набор функций и превосходное качество связи, делая его идеальным выбором для современной семьи.
Преимущества Panasonic KX-TGJ320RU:
-
Элегантный дизайн: Тонкий и стильный корпус телефона гармонично впишется в любой интерьер.
-
Большой дисплей: Легко читаемый ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает комфортное отображение информации.
-
Удобство использования: Интуитивно понятное меню и крупные кнопки позволяют легко управлять функциями телефона.
-
Функция резервного питания: В случае отключения электроэнергии вы сможете совершать звонки, используя телефонную базу.
-
АОН и Caller ID: Определяйте номера входящих звонков, чтобы всегда знать, кто вам звонит.
-
Телефонная книга на 120 номеров: Сохраняйте контакты ваших близких и друзей для быстрого доступа.
-
Режим громкой связи: Общайтесь с собеседником, не занимая руки, что особенно удобно при выполнении других задач.
-
Ночной режим: Отключайте звук звонка в ночное время, чтобы вас не беспокоили нежелательные звонки.
-
Эко-режим: Снижайте энергопотребление телефона, заботясь об окружающей среде.
-
Функция поиска трубки: Легко находите потерявшуюся трубку, нажав кнопку на базе.
-
Совместимость со слуховыми аппаратами: Обеспечивает комфортное использование телефона для людей с нарушениями слуха.
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Panasonic KX-TGJ320RU: Стильный и функциональный DECT-телефон для вашего дома
Ищете надежный и удобный домашний телефон? Panasonic KX-TGJ320RU сочетает в себе стильный дизайн, широкий набор функций и превосходное качество связи, делая его идеальным выбором для современной семьи.
Преимущества Panasonic KX-TGJ320RU:
-
Элегантный дизайн: Тонкий и стильный корпус телефона гармонично впишется в любой интерьер.
-
Большой дисплей: Легко читаемый ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает комфортное отображение информации.
-
Удобство использования: Интуитивно понятное меню и крупные кнопки позволяют легко управлять функциями телефона.
-
Функция резервного питания: В случае отключения электроэнергии вы сможете совершать звонки, используя телефонную базу.
-
АОН и Caller ID: Определяйте номера входящих звонков, чтобы всегда знать, кто вам звонит.
-
Телефонная книга на 120 номеров: Сохраняйте контакты ваших близких и друзей для быстрого доступа.
-
Режим громкой связи: Общайтесь с собеседником, не занимая руки, что особенно удобно при выполнении других задач.
-
Ночной режим: Отключайте звук звонка в ночное время, чтобы вас не беспокоили нежелательные звонки.
-
Эко-режим: Снижайте энергопотребление телефона, заботясь об окружающей среде.
-
Функция поиска трубки: Легко находите потерявшуюся трубку, нажав кнопку на базе.
-
Совместимость со слуховыми аппаратами: Обеспечивает комфортное использование телефона для людей с нарушениями слуха.
Достоинства:
Комментарий:
Очень симпатичный телефон. Купила маме домой. Надеюсь, что будет служить верой и правдой.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон оправдал ожидания. Все требования к аппарату выполнены: звонит и проговаривает номер абонента как трубка, так и база; клавиши матовые пластиковые, приятные на ощупь (не сотрутся, как резиновые); цветной дисплей; подсветка кнопок; русифицированная клавиатура; функция автоответчика. Из некритичных минусов - «роботизированный» голос АОНа и неправильные ударения в именах, если записать номер абонента в телефонную книгу. Частично решает проблему написание имен полностью. Телефонная книга на 250 номеров. В общем и целом, отличный аппарат от проверенного временем бренда Panasonic. Производство: Малайзия.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный
Достоинства:
Комментарий:
Очень симпатичный телефон. Купила маме домой. Надеюсь, что будет служить верой и правдой.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон оправдал ожидания. Все требования к аппарату выполнены: звонит и проговаривает номер абонента как трубка, так и база; клавиши матовые пластиковые, приятные на ощупь (не сотрутся, как резиновые); цветной дисплей; подсветка кнопок; русифицированная клавиатура; функция автоответчика. Из некритичных минусов - «роботизированный» голос АОНа и неправильные ударения в именах, если записать номер абонента в телефонную книгу. Частично решает проблему написание имен полностью. Телефонная книга на 250 номеров. В общем и целом, отличный аппарат от проверенного временем бренда Panasonic. Производство: Малайзия.