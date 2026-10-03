Спикерфон Jabra SPEAK 510 MS
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Характеристики
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 455486
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
Bluetooth
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х5
Вес, г.
300
Описание товара Спикерфон Jabra SPEAK 510 MS
Jabra Speak 510 - портативный спикерфон среднего класса. Более эффективные совещания благодаря четкому звучанию речи. Кристально чистое звучание речи позволяет быть услышанным каждому. Подготовка к работе в течение нескольких секунд и совместимость со всеми ведущими платформами для унифицированных коммуникаций.
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Jabra Speak 510 - портативный спикерфон среднего класса. Более эффективные совещания благодаря четкому звучанию речи. Кристально чистое звучание речи позволяет быть услышанным каждому. Подготовка к работе в течение нескольких секунд и совместимость со всеми ведущими платформами для унифицированных коммуникаций.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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