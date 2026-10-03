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VoIP-телефон Huawei CloudLink 7960 купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Huawei CloudLink 7960

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VoIP-телефон Huawei CloudLink 7960
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 540 руб. 
Начислим 297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 290242
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VoIP-телефон Huawei CloudLink 7960
18 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара VoIP-телефон Huawei CloudLink 7960

IP телефон HUAWEI CloudLink 7960 спроектирован для работы в различных сетевых окружениях. Поддерживает работу в системах Enterprise

Отзывы о товаре VoIP-телефон Huawei CloudLink 7960




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP телефон HUAWEI CloudLink 7960 спроектирован для работы в различных сетевых окружениях. Поддерживает работу в системах Enterprise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Huawei CloudLink 7960 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18540 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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