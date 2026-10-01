Телефон IP Fanvil V65 черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
2000
Разъем USB
Да
Количество телефонных линий
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
17 910 руб.
22 790
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622098
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**IP-телефон Fanvil V65, чёрный**
Fanvil V65 — это IP-телефон, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Он идеально подходит для использования в офисах, на предприятиях и в других организациях.
**Основные характеристики:**
* Цвет: чёрный;
* Стильный и компактный дизайн;
* Простота установки и использования;
* Поддержка IP-технологий;
* Возможность интеграции с различными системами связи.
Телефон Fanvil V65 обеспечивает высокое качество связи и удобство использования. Он оснащён всеми необходимыми функциями для эффективной работы. Благодаря поддержке IP-технологий, телефон может быть легко интегрирован в существующую систему связи. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность работы организации.
Если вы ищете надёжный и функциональный IP-телефон, то Fanvil V65 станет отличным выбором.
**IP-телефон Fanvil V65, чёрный**
Fanvil V65 — это IP-телефон, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Он идеально подходит для использования в офисах, на предприятиях и в других организациях.
**Основные характеристики:**
* Цвет: чёрный;
* Стильный и компактный дизайн;
* Простота установки и использования;
* Поддержка IP-технологий;
* Возможность интеграции с различными системами связи.
Телефон Fanvil V65 обеспечивает высокое качество связи и удобство использования. Он оснащён всеми необходимыми функциями для эффективной работы. Благодаря поддержке IP-технологий, телефон может быть легко интегрирован в существующую систему связи. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность работы организации.
Если вы ищете надёжный и функциональный IP-телефон, то Fanvil V65 станет отличным выбором.
Телефон IP Fanvil V65 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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