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Телефон IP Fanvil V65 черный купить с доставкой в Москве
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Телефон IP Fanvil V65 черный

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Телефон IP Fanvil V65 черный - фото 2
Телефон IP Fanvil V65 черный - фото 3
Телефон IP Fanvil V65 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
2000
Разъем USB
Да
Количество телефонных линий
20
  • Телефон IP Fanvil V65 черный - фото 1
  • Телефон IP Fanvil V65 черный - фото 2
  • Телефон IP Fanvil V65 черный - фото 3
  • Телефон IP Fanvil V65 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
17 910 руб.  22 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622098
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
2000
Разъем USB
Да
Количество телефонных линий
20
Bluetooth
да
Встроенная записная книжка
Да
Wi-Fi
да
Разъем RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
1.54

Описание товара Телефон IP Fanvil V65 черный

**IP-телефон Fanvil V65, чёрный** Fanvil V65 — это IP-телефон, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Он идеально подходит для использования в офисах, на предприятиях и в других организациях. **Основные характеристики:** * Цвет: чёрный; * Стильный и компактный дизайн; * Простота установки и использования; * Поддержка IP-технологий; * Возможность интеграции с различными системами связи. Телефон Fanvil V65 обеспечивает высокое качество связи и удобство использования. Он оснащён всеми необходимыми функциями для эффективной работы. Благодаря поддержке IP-технологий, телефон может быть легко интегрирован в существующую систему связи. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность работы организации. Если вы ищете надёжный и функциональный IP-телефон, то Fanvil V65 станет отличным выбором.

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil V65 черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
2000
Разъем USB
Да
Количество телефонных линий
20
Bluetooth
да
Встроенная записная книжка
Да
Wi-Fi
да
Разъем RJ-45
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
**IP-телефон Fanvil V65, чёрный** Fanvil V65 — это IP-телефон, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Он идеально подходит для использования в офисах, на предприятиях и в других организациях. **Основные характеристики:** * Цвет: чёрный; * Стильный и компактный дизайн; * Простота установки и использования; * Поддержка IP-технологий; * Возможность интеграции с различными системами связи. Телефон Fanvil V65 обеспечивает высокое качество связи и удобство использования. Он оснащён всеми необходимыми функциями для эффективной работы. Благодаря поддержке IP-технологий, телефон может быть легко интегрирован в существующую систему связи. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность работы организации. Если вы ищете надёжный и функциональный IP-телефон, то Fanvil V65 станет отличным выбором.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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