Телефон IP Yealink CP935W-Base черный
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Характеристики
Описание товара Телефон IP Yealink CP935W-Base черный
Yealink CP935W-Base — это беспроводной сенсорный конференц-телефон корпоративного уровня для конференц-залов малого и среднего размера. Отличительной особенностью устройства является возможность подключения как по стандарту DECT к базовой станции Yealink W70B (входит в комплектацию) с расширением дальности действия до 50 м и сохранения стабильности сигнала, так и регистрация SIP-аккаунта непосредственно через Wi-Fi. Черная акустически прозрачная ткань, которой покрыта часть корпуса CP935W-Base, непроницаема при любых случайных разливах жидкости, ЖК-экран имеет олеофобное покрытие (препятствующее загрязнению отпечатками пальцев), а удобный и логичный пользовательский интерфейс позволяет легко управлять конференцией. Ультратонкий корпус телефона подчеркивает деловой стиль конференц-зала, форм-фактор обеспечивает устойчивое положение на рабочем столе, а специальный разъем позволяет скрыть провода. Простой интерфейс на базе ОС Linux позволяет пользователям начинать конференцию по нажатию одной кнопки. CP935W-Base имеет Y-образный дизайн. Телефон оснащен 6 встроенными микрофонами, обеспечивая захват голоса в радиусе до 6 метров/на 360° и передавая собеседникам четкое и естественное звучание речи. Благодаря встроенному аккумулятору, использованию технологии DECT или модуля Wi-Fi CP935W-Base можно подключить без использования адаптера питания и сетевого кабеля, освобождая конференц-зал от проводов. Кроме того, встроенная перезаряжаемая батарея обеспечивает до 20 часов разговора и 167 часов в режиме ожидания, гарантируя длительное время работы без подзарядки. CP935W-Base поддерживает 5-стороннюю конференц-связь, позволяя участникам из разных точек общаться без каких-либо препятствий и помех, а также снижая затраты компании. CP935W-Base можно подключить к мобильным устройствам через Bluetooth или USB-порт, реализуя гибридную конференцию. Кроме того, беспроводной Bluetooth-микрофон CPW25 (поставляется опционально) обеспечивает дополнительный охват (3 м), что позволяет расширить возможности CP935W-Base.
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