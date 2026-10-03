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Телефон IP Yealink CP935W-Base черный купить с доставкой в Москве
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Телефон IP Yealink CP935W-Base черный

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Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 1
Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 2
Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 3
Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 4
Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 5
Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
  • Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 1
  • Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 2
  • Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 3
  • Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 4
  • Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 5
  • Телефон IP Yealink CP935W-Base черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622145
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
2

Описание товара Телефон IP Yealink CP935W-Base черный

Yealink CP935W-Base — это беспроводной сенсорный конференц-телефон корпоративного уровня для конференц-залов малого и среднего размера. Отличительной особенностью устройства является возможность подключения как по стандарту DECT к базовой станции Yealink W70B (входит в комплектацию) с расширением дальности действия до 50 м и сохранения стабильности сигнала, так и регистрация SIP-аккаунта непосредственно через Wi-Fi. Черная акустически прозрачная ткань, которой покрыта часть корпуса CP935W-Base, непроницаема при любых случайных разливах жидкости, ЖК-экран имеет олеофобное покрытие (препятствующее загрязнению отпечатками пальцев), а удобный и логичный пользовательский интерфейс позволяет легко управлять конференцией. Ультратонкий корпус телефона подчеркивает деловой стиль конференц-зала, форм-фактор обеспечивает устойчивое положение на рабочем столе, а специальный разъем позволяет скрыть провода. Простой интерфейс на базе ОС Linux позволяет пользователям начинать конференцию по нажатию одной кнопки. CP935W-Base имеет Y-образный дизайн. Телефон оснащен 6 встроенными микрофонами, обеспечивая захват голоса в радиусе до 6 метров/на 360° и передавая собеседникам четкое и естественное звучание речи. Благодаря встроенному аккумулятору, использованию технологии DECT или модуля Wi-Fi CP935W-Base можно подключить без использования адаптера питания и сетевого кабеля, освобождая конференц-зал от проводов. Кроме того, встроенная перезаряжаемая батарея обеспечивает до 20 часов разговора и 167 часов в режиме ожидания, гарантируя длительное время работы без подзарядки. CP935W-Base поддерживает 5-стороннюю конференц-связь, позволяя участникам из разных точек общаться без каких-либо препятствий и помех, а также снижая затраты компании. CP935W-Base можно подключить к мобильным устройствам через Bluetooth или USB-порт, реализуя гибридную конференцию. Кроме того, беспроводной Bluetooth-микрофон CPW25 (поставляется опционально) обеспечивает дополнительный охват (3 м), что позволяет расширить возможности CP935W-Base.

Отзывы о товаре Телефон IP Yealink CP935W-Base черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink CP935W-Base — это беспроводной сенсорный конференц-телефон корпоративного уровня для конференц-залов малого и среднего размера. Отличительной особенностью устройства является возможность подключения как по стандарту DECT к базовой станции Yealink W70B (входит в комплектацию) с расширением дальности действия до 50 м и сохранения стабильности сигнала, так и регистрация SIP-аккаунта непосредственно через Wi-Fi. Черная акустически прозрачная ткань, которой покрыта часть корпуса CP935W-Base, непроницаема при любых случайных разливах жидкости, ЖК-экран имеет олеофобное покрытие (препятствующее загрязнению отпечатками пальцев), а удобный и логичный пользовательский интерфейс позволяет легко управлять конференцией. Ультратонкий корпус телефона подчеркивает деловой стиль конференц-зала, форм-фактор обеспечивает устойчивое положение на рабочем столе, а специальный разъем позволяет скрыть провода. Простой интерфейс на базе ОС Linux позволяет пользователям начинать конференцию по нажатию одной кнопки. CP935W-Base имеет Y-образный дизайн. Телефон оснащен 6 встроенными микрофонами, обеспечивая захват голоса в радиусе до 6 метров/на 360° и передавая собеседникам четкое и естественное звучание речи. Благодаря встроенному аккумулятору, использованию технологии DECT или модуля Wi-Fi CP935W-Base можно подключить без использования адаптера питания и сетевого кабеля, освобождая конференц-зал от проводов. Кроме того, встроенная перезаряжаемая батарея обеспечивает до 20 часов разговора и 167 часов в режиме ожидания, гарантируя длительное время работы без подзарядки. CP935W-Base поддерживает 5-стороннюю конференц-связь, позволяя участникам из разных точек общаться без каких-либо препятствий и помех, а также снижая затраты компании. CP935W-Base можно подключить к мобильным устройствам через Bluetooth или USB-порт, реализуя гибридную конференцию. Кроме того, беспроводной Bluetooth-микрофон CPW25 (поставляется опционально) обеспечивает дополнительный охват (3 м), что позволяет расширить возможности CP935W-Base.
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