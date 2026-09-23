Стековая дочерняя плата Panasonic KX-NS0131X (STACK-S (NCP))
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
черный
Дисплей
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%24 260 руб. 38 590 руб.
В наличии
Код товара: 612653
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 260 руб. -37%
38 590 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
черный
Дисплей
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х11
Вес, г.
400
Описание товара Стековая дочерняя плата Panasonic KX-NS0131X (STACK-S (NCP))
Домашний и офисный телефон Panasonic создан для тех, кто ценит удобство и системность в общении. Ваша записная книжка всегда под рукой — устройство вместит до 1000 номеров. Это особенно удобно для компаний и активных семей, где важно иметь быстрый доступ к контактам без ограничений. Качество, отмеченное официальной гарантией производителя, и забота о деталях от бренда с именем Panasonic — ваш надежный помощник дома и в офисе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
черный
Дисплей
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Страна производитель
Китай
Домашний и офисный телефон Panasonic создан для тех, кто ценит удобство и системность в общении. Ваша записная книжка всегда под рукой — устройство вместит до 1000 номеров. Это особенно удобно для компаний и активных семей, где важно иметь быстрый доступ к контактам без ограничений. Качество, отмеченное официальной гарантией производителя, и забота о деталях от бренда с именем Panasonic — ваш надежный помощник дома и в офисе.
Стековая дочерняя плата Panasonic KX-NS0131X (STACK-S (NCP)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 24260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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