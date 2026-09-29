VoIP-телефон Yealink SIP-T57W серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
IP-телефоны
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Разъем USB
есть
Количество телефонных линий
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 840 руб.
В наличии
Код товара: 258584
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
IP-телефоны
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Разъем USB
есть
Количество телефонных линий
16
Bluetooth
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Wi-Fi
да
Разъем RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T57W серый
Yealink — это современное решение для дома и офиса, сочетающее стильный серый корпус и функциональность. Цветной дисплей делает навигацию простой и приятной, а встроенная записная книжка на 1000 номеров подойдёт даже для больших компаний. Оставайтесь на связи с 16 телефонными линиями и организуйте работу максимально эффективно. Спикерфон обеспечивает комфортные совещания, а автоответчик не позволит пропустить важные сообщения. Благодаря поддержке Wi-Fi и Bluetooth телефон легко интегрируется в вашу рабочую среду. Разъём USB добавляет удобства для подключения perifирийных устройств, а функция АОН помогает всегда знать, кто звонит.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
IP-телефоны
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Разъем USB
есть
Количество телефонных линий
16
Bluetooth
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
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Wi-Fi
да
Разъем RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Yealink — это современное решение для дома и офиса, сочетающее стильный серый корпус и функциональность. Цветной дисплей делает навигацию простой и приятной, а встроенная записная книжка на 1000 номеров подойдёт даже для больших компаний. Оставайтесь на связи с 16 телефонными линиями и организуйте работу максимально эффективно. Спикерфон обеспечивает комфортные совещания, а автоответчик не позволит пропустить важные сообщения. Благодаря поддержке Wi-Fi и Bluetooth телефон легко интегрируется в вашу рабочую среду. Разъём USB добавляет удобства для подключения perifирийных устройств, а функция АОН помогает всегда знать, кто звонит.
VoIP-телефон Yealink SIP-T57W серый - стоимость товара 20840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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